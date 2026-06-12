12 İyun 2026
AZ

Ayaqyalın ritualdan qələbə qoluna: Hyon Gyunun maraqlı sirri - VİDEO

DÇ-2026
Xəbərlər
12 İyun 2026 15:26
123
Ayaqyalın ritualdan qələbə qoluna: Hyon Gyunun maraqlı sirri

Cənubi Koreya millisinin və Türkiyənin “Beşiktaş” komandasının hücumçusu O Hyon Gyunun qarşılaşmalardan əvvəl yerinə yetirdiyi maraqlı ritual üzə çıxıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 25 yaşlı futbolçu komandasının oynayacağı meydançaya ayaqyalın çıxaraq qazonda gəzir. Hücumçu bununla meydanın enerjisini hiss etdiyinə və qarşılaşmaya psixoloji cəhətdən daha yaxşı kökləndiyinə inanır.

O Hyon Gyu bu ritualı “Beşiktaş”ın oyunlarından əvvəl də yerinə yetirir. Cənubi koreyalı forvard Türkiyə Super Liqasında keçirdiyi 13 qarşılaşmada altı dəfə fərqlənib.

Hücumçu DÇ-2026-nın A qrupunda Çexiya ilə keçirilən matçda da komandasının qəhrəmanına çevrilib. Ehtiyat oyunçular skamyasından meydana daxil olan O Hyon Gyu 80-ci dəqiqədə qələbə qolunu vuraraq Cənubi Koreyanın 2:1 hesablı geri dönüşünü tamamlayıb.

Qeyd edək ki, hücumçu oyuna yüksək temperaturla çıxıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rəşad Sadıqov: “Braziliya millisi çempionluğa əsas namizəddir”
16:45
DÇ-2026

Rəşad Sadıqov: “Braziliya millisi çempionluğa əsas namizəddir”

“Zirə”nin baş məşqçisi Braziliya, Argentina, Türkiyə və Özbəkistandan danışıb
Mourinyo FIFA-nı sərt tənqid etdi: “DÇ-2026 fəlakətdir”
16:33
DÇ-2026

Mourinyo FIFA-nı sərt tənqid etdi: “DÇ-2026 fəlakətdir”

Portuqaliyalı mütəxəssis mundialın təşkili və viza problemlərindən narazılığını bildirib
Ronaldinyo DÇ-2026-nın startına münasibət bildirib
16:17
Futbol

Ronaldinyo DÇ-2026-nın startına münasibət bildirib

Braziliya əfsanəsi mundialın açılışı üçün yenidən Meksikaya qayıdıb
Qurban Qurbanov dünya çempionatındakı favoritini açıqlayıb
15:14
DÇ-2026

Qurban Qurbanov dünya çempionatındakı favoritini açıqlayıb

“Qarabağ”ın baş məşqçisi İspaniyanın heyət və oyun baxımından üstün olduğunu düşünür
Poçettino FIFA-nın yeniliyini tənqid etdi: “Hava yaxşıdırsa, buna ehtiyac yoxdur”
15:02
DÇ-2026

Poçettino FIFA-nın yeniliyini tənqid etdi: “Hava yaxşıdırsa, buna ehtiyac yoxdur”

ABŞ millisinin baş məşqçisi DÇ-2026-da bütün matçlara tətbiq olunan məcburi su fasilələrinə qarşı çıxıb
Ev sahiblərinin günü: Kanada və ABŞ DÇ-2026-da mübarizəyə başlayır - İDMAN. BİZ-in İCMALI
14:35
DÇ-2026

Ev sahiblərinin günü: Kanada və ABŞ DÇ-2026-da mübarizəyə başlayır - İDMAN. BİZ-in İCMALI

Meksikadakı startdan sonra mundialın daha iki ev sahibi meydana çıxacaq, Toronto və Los-Anceles öz açılış mərasimlərinə ev sahibliyi edəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib
9 İyun 23:54
Futbol

Azərbaycan yığması yoxlama oyununda San Marinonu məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Matçın baş hakimi macarıstanlı Marton Ruş olub
DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub
Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib
9 İyun 23:14
Futbol

Qadın futbol millimiz Şimali Makedoniyaya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Qrupda Macarıstan 16 xalla birinci, Azərbaycan 12 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb