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DÇ-2026-nın oyunları şimşək səbəbindən dayandırılacaq

DÇ-2026
Xəbərlər
4 İyun 2026 05:11
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DÇ-2026-nın oyunları şimşək səbəbindən dayandırılacaq

2026-cı il dünya çempionatının oyunları ABŞ-ın Şimşək Protokoluna uyğun olaraq ildırım səbəbindən dayandırılacaq.

İdman.Biz bildirir ki, sənədə əsasən, stadionun 13 kilometr radiusunda ildırım aşkar edilərsə, oyun dayandırılmalıdır. Bu vəziyyətdə oyunçular meydanı tərk etməli və tamaşaçılar stadionun içərisindəki təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edilməlidir.

Oyun davam etməzdən əvvəl son ildırım vurmasından sonra 30 dəqiqəlik müddət keçməlidir. Bu, matçın bir neçə saatlıq gecikməsinə səbəb ola bilər.

FİFA-nın “The Athletic” tərəfindən dərc edilmiş açıqlamasında deyilir: “Stadionlar yerli qanunvericiliyə və beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq ildırım və əlverişsiz hava protokolları da daxil olmaqla, güclü risk idarəetməsi və təxliyə prosedurlarına riayət etməlidirlər”.

İdman.Biz
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