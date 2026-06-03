DÇ-2026-nın ən bahalı milliləri açıqlandı

Futbol üzrə 2026-cı il Dünya Çempionatında iştirak edəcək ən bahalı milli komandalar müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Forbes Sport” turnirdə çıxış edəcək 48 yığmanın heyət dəyərini təhlil edib. ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək mundialın bütün futbolçularının ümumi bazar dəyəri 17,57 milyard avro (35,14 milyard AZN) təşkil edir.
Siyahıda dörd milli komandanın heyət dəyəri bir milyard avrodan yuxarıdır. İlk pillədə 1,53 milyard avro (3,06 milyard AZN) dəyərlə Fransa millisi qərarlaşıb.
İlk onluq belədir:
Birinci pillə: Fransa - 1,53 milyard avro (3,06 milyard AZN)
Fransa millisi turnirin ən bahalı komandasıdır. Komandanın ən dəyərli futbolçusu Kilian Mbappedir. Onun bazar qiyməti 200 milyon avro (400 milyon AZN) göstərilir. Didye Deşamın komandası DÇ-2026-da İ qrupunda Seneqal, İraq və Norveçlə mübarizə aparacaq.
İkinci pillə: İngiltərə - 1,31 milyard avro (2,62 milyard AZN)
İngiltərə millisi siyahıda ikinci yerdədir. Tomas Tuxelin komandasında ən bahalı futbolçu Cud Bellinqemdir. “Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi 140 milyon avro (280 milyon AZN) dəyərində qiymətləndirilir. İngiltərə L qrupunda Xorvatiya, Qana və Panama ilə qarşılaşacaq.
Üçüncü pillə: İspaniya - 1,26 milyard avro (2,52 milyard AZN)
İspaniya millisi turnirin əsas favoritlərindən biri sayılır. Komandanın ən bahalı futbolçusu Lamin Yamaldır. “Barselona”nın hücumçusu 200 milyon avro (400 milyon AZN) dəyərindədir. İspaniya H qrupunda Kabo-Verde, Səudiyyə Ərəbistanı və Uruqvayla oynayacaq.
Dördüncü pillə: Portuqaliya - 1,02 milyard avro (2,04 milyard AZN)
Portuqaliya millisində ən bahalı futbolçular Vitinya və Joao Neveşdir. Hər iki futbolçunun dəyəri 140 milyon avro (280 milyon AZN) təşkil edir. Komandanın ən tanınmış siması isə Kriştianu Ronaldudur. Portuqaliya K qrupunda DR Konqo, Özbəkistan və Kolumbiya ilə üz-üzə gələcək.
Beşinci pillə: Almaniya - 998 milyon avro (1,996 milyard AZN)
Almaniya millisi bir milyard avro həddinə ən yaxın komandadır. Yığmanın ən bahalı futbolçusu “Liverpul”un yarımmüdafiəçisi Florian Virtsdir. Onun qiyməti 110 milyon avro (220 milyon AZN) göstərilir. Almaniya E qrupunda Kürasao, Kot-d’İvuar və Ekvadorla qarşılaşacaq.
Altıncı pillə: Braziliya - 912,2 milyon avro (1,824 milyard AZN)
Braziliya millisi siyahıda altıncıdır. Komandanın ən bahalı futbolçusu Vinisius Juniordur. “Real Madrid”in hücumçusu 150 milyon avro (300 milyon AZN) dəyərində qiymətləndirilir. Braziliya C qrupunda Mərakeş, Haiti və Şotlandiya ilə mübarizə aparacaq.
Yeddinci pillə: Niderland - 837,2 milyon avro (1,674 milyard AZN)
Niderland millisinin ən bahalı futbolçusu Rayan Qravenberxdir. “Liverpul”un yarımmüdafiəçisinin dəyəri 90 milyon avro (180 milyon AZN) təşkil edir. Komandanın futbolçularının 92 faizdən çoxu ölkə xaricində çıxış edir. Niderland F qrupunda Yaponiya, İsveç və Tunisə rəqib olacaq.
Səkkizinci pillə: Argentina - 818,5 milyon avro (1,637 milyard AZN)
Argentina millisi turnirə son dünya çempionu kimi qatılacaq. Komandanın ən bahalı futbolçuları Xulian Alvares və Entso Fernandesdir. Hər ikisinin qiyməti 90 milyon avro (180 milyon AZN) göstərilir. Lionel Messinin komandası qrup mərhələsində Əlcəzair, Avstriya və İordaniya ilə oynayacaq.
Doqquzuncu pillə: Norveç - 601 milyon avro (1,202 milyard AZN)
Norveç millisinin heyət dəyərinin böyük hissəsi Erlinq Holandın payına düşür. “Mançester Siti”nin hücumçusu 200 milyon avro (400 milyon AZN) dəyərindədir. Komandanın ikinci ən bahalı futbolçusu “Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi Martin Edeqordur. Norveç I qrupunda Fransa, İraq və Seneqalla qarşılaşacaq.
Onuncu pillə: Belçika - 542,9 milyon avro (1,086 milyard AZN)
Belçika millisi ilk onluğu tamamlayır. Komandanın ən bahalı futbolçusu “Mançester Siti”nin vingeri Jeremi Dokudur. Onun dəyəri 65 milyon avro (130 milyon AZN) təşkil edir. Belçika G qrupunda Misir, İran və Yeni Zelandiya ilə mübarizə aparacaq.
Qeyd edək ki, DÇ-2026 11 iyundan 19 iyula qədər ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək. Turnirdə ilk dəfə 48 milli komanda iştirak edəcək.