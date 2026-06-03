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Futbolçular dünya çempionatında yeni qaydalarla oynayacaqlar

DÇ-2026
Xəbərlər
3 İyun 2026 20:01
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Futbolçular dünya çempionatında yeni qaydalarla oynayacaqlar

FİFA 2026-cı il dünya çempionatı üçün bir sıra yeni qayda dəyişikliklərini təsdiqləyib.

İdman.Biz bildirir ki, çempionat iyunun 11-də start götürəcək.

Yeni qaydalar belədir:

— Top atışları 5 saniyə ərzində tamamlanmalıdır, əks halda topa sahib olmaq rəqibə ötürülür.
— Vaxt itkisinin qarşısını almaq üçün qapıya vurulan zərbələr də 5 saniyə ilə məhdudlaşdırılıb və künc zərbələri penalti kimi verilə bilər.
— Əvəz edilmiş oyunçuların meydanı tərk etmək üçün indi cəmi 10 saniyəsi var. Əks halda, komanda müvəqqəti olaraq 10 nəfərlə oynayacaq.
— Meydanda tibbi yardım alan oyunçular əksər hallarda 60 saniyə meydandan kənarda qalmalıdırlar.
— Qızğın mübahisələr zamanı ağzınızı örtmək artıq qırmızı vərəqə ilə nəticələnə bilər.
— VAR oyun bərpa olunmazdan əvvəl künc zərbələri ilə bağlı qərarları tez bir zamanda nəzərdən keçirə biləcək.

İdman.Biz
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