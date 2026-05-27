Niderland millisi dünya çempionatı üçün heyətini açıqlayıb

Niderland millisi DÇ-2026 üçün yekun heyətini açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, baş məşqçi Ronald Kuman mundial üçün 26 futbolçuya dəvət göndərib.
Siyahıda komandanın liderləri - Vircil van Deyk, Frenki de Yonq, Kodi Qakpo və Memfis Depay də yer alıb.
Beləliklə, Niderland millisinin DÇ-2026 üçün heyəti;
Qapıçılar: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Rufs.
Müdafiəçilər: Vircil van Dayk, Yan Paul van Hekke, Natan Ake, Mikki van de Ven, Denzel Dumfris, Yorrel Hato, Yurrien Timber.
Yarımmüdafiəçilər: Frenki de Yonq, Teyani Reynders, Castin Klyuvert, Kventin Timber, Tön Kopmayners, Rayan Qravenberx, Marten de Run, Qus Til, Mats Viffer.
Hücumçular: Kodi Qakpo, Donyel Malen, Brayan Brobbi, Noa Lanq, Memfis Depay, Vut Veqhorst, Krisensio Summervill.
Qeyd edək ki, Niderland millisi DÇ-2026-da Yaponiya, İsveç və Tunis ilə birlikdə eyni qrupda mübarizə aparacaq.