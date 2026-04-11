Dieqo Simeone “Barselona”nın UEFA-ya şikayətini şərh edib

Dieqo Simeone “Barselona”nın Çempionlar Liqasının dörddəbir finalında “Atletiko Madrid”ə məğlubiyyətin (0:2) ilk oyununda hakim İştvan Kovaçın idarə etməsi ilə bağlı Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyinə (UEFA) etdiyi şikayətə münasibət bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyunun 54-cü dəqiqəsində Madrid müdafiəçisi Mark Pubil qapıçı Xuan Mussonun ona ötürməsindən sonra topa əli ilə toxunub. Hakim vəziyyətə məhəl qoymayıb və penalti təyin etməyib.
“Mən buna hörmət edirəm. Biz Madriddə yaşayırıq, bu cür vəziyyətlərə öyrəşmişik. Başa düşənlər üçün deyim ki, bu, çox sadədir, ona görə də bizi heç narahat etmir”, - deyə “Ateliko Madrid”in məşqçisi bildirib.