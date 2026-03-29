29 Mart 2026
29 Mart 2026 02:37
ABŞ-da qadın futbolu tarixində rekord məbləğlik müqavilə imzalanıb

Amerika klubu “San Dieqo Veyv” rəsmi saytında hücumçu Katarina Makarionun transferini elan edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyunçu Londonun “Çelsi” klubundan Amerika komandasına qoşularaq qadın futbolu tarixində ən böyük müqaviləni imzalayıb. Müqavilənin ümumi dəyəri 8 milyon dollar olub. Makarionun yeni klubu ilə müqaviləsi 2030-cu ilin sonuna qədərdir.

Katarina Makario Braziliyada anadan olub və Braziliya və Amerika klublarının yetirməsidir. O, “Lion” və “Çelsi” klublarında oynayıb. Makario həmçinin ABŞ milli komandasında da oynayır.

“San Dieqo Veyv” hazırda Milli Qadın Futbol Liqasında dördüncü yerdədir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Siyasət Əsgərov Türkiyə klubunun xüsusi qonağıdır
23 Mart 18:27
Qadın futbolu

Siyasət Əsgərov Türkiyə klubunun xüsusi qonağıdır

Baş məşqçi səfər zamanı “Qaziantep Safir”in “Haymana”ya qarşı keçirəcəyi pley-off qarşılaşmasını stadiondan izləyəcək
Yüksək Qızlar Liqasının daha iki oyunu FIFA+ TV-də
22 Mart 17:02
Qadın futbolu

Yüksək Qızlar Liqasının daha iki oyunu FIFA+ TV-də

Azərbaycanın qadın futbolu dünya auditoriyasına təqdim olunmağa davam edir
FİFA qadın komandalarından qadın məşqçiləri işə götürmələrini tələb edəcək
20 Mart 01:09
Qadın futbolu

FİFA qadın komandalarından qadın məşqçiləri işə götürmələrini tələb edəcək

Bu tələblər 17 və 20 yaşa qədər qadınlar arasında dünya çempionatları zamanı qüvvəyə minəcək
Millimiz qrupda keçirdiyi üçüncü oyununda da böyük hesabla uduzub
18 Mart 19:09
Qadın futbolu

Millimiz qrupda keçirdiyi üçüncü oyununda da böyük hesabla uduzub

U-17 millimiz Farer adalarına böyük hesabla məğlub olub
Qalmaqallı qadın millisi İrana qayıtdı - VİDEO
18 Mart 17:37
Futbol

Qalmaqallı qadın millisi İrana qayıtdı - VİDEO

Sığınacaq istəyən yeddi nəfərdən beşi fikrini dəyişib
Avstraliyanın sığınacaq təklifini rədd edən beş iranlı futbolçu geri qayıdır - FOTO
15 Mart 18:33
Futbol

Avstraliyanın sığınacaq təklifini rədd edən beş iranlı futbolçu geri qayıdır - FOTO

Milli komandanın kapitanı və bombardiri də sığınacaq təklifini rədd edib

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib