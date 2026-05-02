2 May 2026
“Lion” Qadınlar arasında Çempionlar Liqasının finalına yüksəlib

2 May 2026 19:55
Qadınlar arasında Çempionlar Liqasının yarımfinalının “Lion” və Londonun “Arsenal” komandaları arasında keçirilən ikinci oyun başa çatıb. Oyun Liondakı “Groupama” stadionunda baş tutub. Ev sahibi komanda 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.

Matçda hesabı Vendi Renar açıb. “Lion”un oyunçusu 21-ci dəqiqədə penaltidən qol vurub. 36-cı dəqiqədə hücumçu Kadidiatou Diani ev sahibi komandanın üstünlüyünü artırıb. İkinci hissədə, 76-cı dəqiqədə Alessia Russo “Arsenal”ın heyətində fərqlənib. Yarımmüdafiəçi Yule Brand 86-cı dəqiqədə qol vuraraq komandasının iki oyunluq qarşılaşmada qələbəsini təmin edib.

İlk oyunda “Arsenal” “Lion”u 2:1 hesabı ilə məğlub etmişdi.

Beləliklə, Fransa klubu Qadınlar arasında Çempionlar Liqasının finalına yüksəlib və burada “Barselona” – “Bavariya” matçının qalibi ilə qarşılaşacaq. İspaniya və Almaniya komandaları sabah, 3 mayda qarşılaşacaqlar.

