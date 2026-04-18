18 Aprel 2026
AZ

Rövşən Qasımov: “Bizə olan ümidləri doğrultmağa çalışdıq”

Futbol
Xəbərlər
18 Aprel 2026 21:18
128
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının məşqçisi Rövşən Qasımov dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Andorra yığması ilə keçirilən görüşdən sonra fikirlərini bölüşüb. Bakıda baş tutan və yığmamızın 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında o, komandanın çıxışından razılığını ifadə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, məşqçi ilk növbədə tribunadakı ab-havanı yüksək qiymətləndirib.

“Çox gözəl atmosfer var idi. Bizə olan ümidləri doğrultmağa çalışdıq. İnanıram ki, azarkeşlər oyundan zövq aldılar. Komandadan razı qaldıq, qızlar bütün tapşırıqları yerinə yetirdilər”, - deyə Qasımov söyləyib.

Rövşən Qasımov qarşıda duran hədəflər barədə də danışaraq, komandanın növbəti sınaqlara hazırlaşacağını bildirib. O, iyunda keçiriləcək oyunların həlledici olacağını vurğulayıb:

“Qarşıda bizi çox vacib matçlar gözləyir. İyunda Macarıstan və Şimali Makedoniya yığmaları ilə qarşılaşacağıq. Bundan sonra tam olaraq həmin görüşlərə köklənəcəyik”.

İdman.Biz
Məqalədə:

