Seriya A: “Parma” səfərdən üç xalla qayıdır

İtaliya A Seriyasının 33-cü turu çərçivəsində keçirilən görüşdə “Parma” səfərdə “Udineze”nin qonağı olub. Gərgin keçən qarşılaşmada minimal hesabla qalib gələn qonaqlar mühüm qələbəyə seviniblər - 1:0.
İdman.Biz xəbər verir ki, matçın taleyini həll edən yeganə qol ikinci hissənin əvvəlində vurulub. Oyunun 51-ci dəqiqəsində Nesta Elfege dəqiq zərbə ilə “Parma”nı önə çıxarıb. Qalan dəqiqələrdə meydan sahiblərinin cəhdlərinə baxmayaraq, hesab dəyişməyib.
Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 39-a çatdıran “Parma” turnir cədvəlində 13-cü pilləyə yüksəlib. Aktivində 43 xal olan “Udineze” isə 11-ci sırada qərarlaşıb.