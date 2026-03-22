22 Mart 2026
Yüksək Qızlar Liqasının daha iki oyunu FIFA+ TV-də

22 Mart 2026 17:02
AFFA ilə FIFA arasında imzalanmış lisenziya müqaviləsi çərçivəsində Azərbaycanın qadın futbolu dünya auditoriyasına təqdim olunmağa davam edir. Qurumun bayrağı altında keçirilən Yüksək Qızlar Liqasında növbəti iki qarşılaşma FIFA+ TV platforması tərəfindən canlı yayımlanacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, 17-ci tur çərçivəsində martın 24-də saat 12:30-da keçiriləcək “Dirçəliş” - “Sabah” matçı və martın 25-i saat 14:00-da təşkil olunacaq “Qəbələ” - “Təhsil 8 İOEUGİM” görüşü azarkeşlər tərəfindən onlayn izlənilə biləcək.

Aşağıdakı linklərə keçid edərək həmin matçları izləyə bilərsiniz:
“Dirçəliş” - “Sabah”
“Qəbələ” - “Təhsil 8 İOEUGİM”

Qeyd olunan lisenziya müqaviləsi 2028-ci il sentyabrın 1-dək qüvvədədir. Bu saziş AFFA-nın bayrağı altında təşkil edilən yarışlardan seçilmiş matçları, Azərbaycanın qadınlardan ibarət milli komandasının yoldaşlıq və Millətlər Liqasının seçmə görüşlərini, aşağı yaş qrupları üzrə liqaları, həmçinin sənədli filmləri və müxtəlif video məzmunları əhatə edir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

FİFA qadın komandalarından qadın məşqçiləri işə götürmələrini tələb edəcək
20 Mart 01:09
Qadın futbolu

FİFA qadın komandalarından qadın məşqçiləri işə götürmələrini tələb edəcək

Bu tələblər 17 və 20 yaşa qədər qadınlar arasında dünya çempionatları zamanı qüvvəyə minəcək
Millimiz qrupda keçirdiyi üçüncü oyununda da böyük hesabla uduzub
18 Mart 19:09
Qadın futbolu

Millimiz qrupda keçirdiyi üçüncü oyununda da böyük hesabla uduzub

U-17 millimiz Farer adalarına böyük hesabla məğlub olub
Qalmaqallı qadın millisi İrana qayıtdı - VİDEO
18 Mart 17:37
Futbol

Qalmaqallı qadın millisi İrana qayıtdı - VİDEO

Sığınacaq istəyən yeddi nəfərdən beşi fikrini dəyişib
Avstraliyanın sığınacaq təklifini rədd edən beş iranlı futbolçu geri qayıdır - FOTO
15 Mart 18:33
Futbol

Avstraliyanın sığınacaq təklifini rədd edən beş iranlı futbolçu geri qayıdır - FOTO

Milli komandanın kapitanı və bombardiri də sığınacaq təklifini rədd edib
İran millisinin keçmiş oyunçusu: “Qadın komandasına həmişə təzyiqlər olub”
12 Mart 06:19
Qadın futbolu

İran millisinin keçmiş oyunçusu: “Qadın komandasına həmişə təzyiqlər olub”

9 martda İran qadın millisinin beş oyunçusunun Asiya Kubokundan sonra komandanın düşərgəsindən qaçdığı bildirilib
Avstraliyada sığınacaq dramı: İranlı futbolçu son anda fikrini dəyişib - FOTO
11 Mart 16:33
Futbol

Avstraliyada sığınacaq dramı: İranlı futbolçu son anda fikrini dəyişib - FOTO

Qadınlardan ibarət milli komandanın 7 üzvünə humanitar viza verilib

Ən çox oxunanlar

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır
Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO
21 Mart 09:25
Atçılıq

Hipodromda fədakarlıq: Jokey özünü unudub atının yardımına qaçdı - VİDEO

Kosei Mura yıxılaraq xəsarət alsa da, ilk növbədə can yoldaşının vəziyyətini yoxlayıb