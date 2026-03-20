FİFA qadın komandalarından qadın məşqçiləri işə götürmələrini tələb edəcək

20 Mart 2026 01:09
Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) Şurası, FIFA-nın himayəsi altında oynayan hər bir qadın komandasının məşqçilər heyətində ən azı iki qadının olmasını tələb edən bir qayda tətbiq edir.

İdman.Biz bildirir ki, onlardan biri köməkçi və ya baş məşqçi vəzifəsini tutmalıdır. Jurnalist Ben Ceykobs bu barədə X sosial media səhifəsində məlumat verib.

Mənbənin məlumatına görə, bu tələblər 17 və 20 yaşa qədər qadınlar arasında dünya çempionatları, eləcə də 2026-cı il Çempionlar Kuboku zamanı qüvvəyə minəcək.

FİFA-nın həmçinin futbolda yeni qadın mütəxəssislərin meydana çıxma sürətini qeyri-qənaətbəxş hesab etdiyi bildirilir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Millimiz qrupda keçirdiyi üçüncü oyununda da böyük hesabla uduzub
18 Mart 19:09
Qadın futbolu

Millimiz qrupda keçirdiyi üçüncü oyununda da böyük hesabla uduzub

U-17 millimiz Farer adalarına böyük hesabla məğlub olub
Qalmaqallı qadın millisi İrana qayıtdı - VİDEO
18 Mart 17:37
Futbol

Qalmaqallı qadın millisi İrana qayıtdı - VİDEO

Sığınacaq istəyən yeddi nəfərdən beşi fikrini dəyişib
Avstraliyanın sığınacaq təklifini rədd edən beş iranlı futbolçu geri qayıdır - FOTO
15 Mart 18:33
Futbol

Avstraliyanın sığınacaq təklifini rədd edən beş iranlı futbolçu geri qayıdır - FOTO

Milli komandanın kapitanı və bombardiri də sığınacaq təklifini rədd edib
İran millisinin keçmiş oyunçusu: “Qadın komandasına həmişə təzyiqlər olub”
12 Mart 06:19
Qadın futbolu

İran millisinin keçmiş oyunçusu: “Qadın komandasına həmişə təzyiqlər olub”

9 martda İran qadın millisinin beş oyunçusunun Asiya Kubokundan sonra komandanın düşərgəsindən qaçdığı bildirilib
Avstraliyada sığınacaq dramı: İranlı futbolçu son anda fikrini dəyişib - FOTO
11 Mart 16:33
Futbol

Avstraliyada sığınacaq dramı: İranlı futbolçu son anda fikrini dəyişib - FOTO

Qadınlardan ibarət milli komandanın 7 üzvünə humanitar viza verilib
İran qadın millisi Malayziyadan ölkəyə qayıdır: Aeroportda gərgin anlar - FOTO/VİDEO
11 Mart 15:19
Futbol

İran qadın millisi Malayziyadan ölkəyə qayıdır: Aeroportda gərgin anlar - FOTO/VİDEO

Hava limanına gətirilən heyətin taleyi narahatlıq doğurur

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib
19 Mart 21:06
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq