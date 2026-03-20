FİFA qadın komandalarından qadın məşqçiləri işə götürmələrini tələb edəcək

Beynəlxalq Futbol Assosiasiyaları Federasiyası (FIFA) Şurası, FIFA-nın himayəsi altında oynayan hər bir qadın komandasının məşqçilər heyətində ən azı iki qadının olmasını tələb edən bir qayda tətbiq edir.
İdman.Biz bildirir ki, onlardan biri köməkçi və ya baş məşqçi vəzifəsini tutmalıdır. Jurnalist Ben Ceykobs bu barədə X sosial media səhifəsində məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, bu tələblər 17 və 20 yaşa qədər qadınlar arasında dünya çempionatları, eləcə də 2026-cı il Çempionlar Kuboku zamanı qüvvəyə minəcək.
FİFA-nın həmçinin futbolda yeni qadın mütəxəssislərin meydana çıxma sürətini qeyri-qənaətbəxş hesab etdiyi bildirilir.