25 Sentyabr 2025
AZ

Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin açılış mərasimi baş tutub - FOTO/VİDEO

Qış idman növləri
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 15:27
87
Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin açılış mərasimi baş tutub - FOTO/VİDEO

Bakıda keçirilən yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin açılış mərasimi baş tutub.

İdman.biz xəbər verir ki, tədbir Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində təşkil edilib.

Mərasimdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov, Azərbaycan Qış İdmanı Növləri Federasiyasının prezidenti Fuad Nağıyev və digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər.

Açılış sözü ilə qonaqları salamlayan F.Nağıyev yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıb.

Daha sonra çıxış üçün söz F.Qayıbova verilib. Bu cür idman turnirlərinin ölkəmizdə keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışan nazir, son dövrlərdə qış idmanı növlərinə marağın artdığını deyib. Daha sonra yarış açıq elan edilib.

Qeyd edək ki, Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Fiqurlu konkisürmə yarışının ilk günündə təmsilçimiz 6-cı olub - FOTO
24 Sentyabr 22:28
Qış idman növləri

Fiqurlu konkisürmə yarışının ilk günündə təmsilçimiz 6-cı olub - FOTO

İsrailli idmançı Sofia Şifrin birinci yeri tutub
Bakıda keçirilən yarışda Cənubi Koreyalı idmançı qalib gəlib - FOTO
24 Sentyabr 18:41
Qış idman növləri

Bakıda keçirilən yarışda Cənubi Koreyalı idmançı qalib gəlib - FOTO

Yarışın qısa proqramında 21 ölkədən 22 idmançı çıxış edib
Beynəlxalq Xizək Federasiyasının prezidenti: “Azərbaycan yarışları yüksək səviyyədə təşkil edib”
24 Sentyabr 15:57
Qış idman növləri

Beynəlxalq Xizək Federasiyasının prezidenti: “Azərbaycan yarışları yüksək səviyyədə təşkil edib”

Kim Jae-Yeol bildirib ki, ölkəmiz böyük təşkilatçılıq qabiliyyətinə malikdir
İkiqat olimpiya çempionu özünü aktyorluqda sınayacaq
24 Sentyabr 06:19
Qış idman növləri

İkiqat olimpiya çempionu özünü aktyorluqda sınayacaq

Fetisov yeddiqat dünya çempionudur
Gənc biatlonçu faciəli şəkildə ölüb
23 Sentyabr 16:25
Qış idman növləri

Gənc biatlonçu faciəli şəkildə ölüb

Hadisə Pardu­bitski vilayətinin Krouna kəndi yaxınlığında baş verib
Yeganə təmsilçimiz Vladimir Litvintsev Qış Olimpiadasına gedir
22 Sentyabr 17:29
Qış idman növləri

Yeganə təmsilçimiz Vladimir Litvintsev Qış Olimpiadasına gedir

Azərbaycan dağ xizəkçiləri də ilin sonuna qədər seçmə yarışlarda qüvvələrini sınayacaqlar

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.