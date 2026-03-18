18 Mart 2026
AZ

İdman səfiri: “Dövlətimizin idmançılara ictimai fəaliyyətdə şans verməsi təqdirəlayiqdir”

Ağırlıqqaldırma
Xəbərlər
18 Mart 2026 13:56
75
“Dövlətimizin idmançılara ictimai fəaliyyətdə şans verməsi təqdirəlayiqdir. Bu etimadı doğrultmaq üçün səylə çalışacağıq”.

Bu sözləri azərbaycanlı ağırlıqqaldıran Dadaş Dadaşbəyli 2026-cı il üçün idman səfiri seçilməsi ilə bağlı danışarkən deyib.

Avropa çempionu, dünya ikincisi və üçüncüsü olmuş atlet ikinci dəfə idman səfiri seçilməsinin onun üçün böyük sevinc və qürur mənbəyi olduğunu söyləyib.

“Bu, sözlə ifadə edə bilməyəcəyim dərəcədə sevindirici haldır. İlk növbədə Gənclər və İdman Nazirliyinə mənə göstərilən diqqətə, qayğıya və etimada görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu vəzifə üçün ikinci dəfə şans verilməsi və etimad göstərilməsi mənim üçün çox dəyərlidir. Bu seçimdə Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasının dəstəyini də xüsusi vurğulamaq istərdim. İkinci dəfə namizədliyimi irəli sürdülər. Bu, mənim üçün əlavə məsuliyyət yaradır”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında deyib.

O, idman səfiri kimi əsas məqsədinin ölkədə idmanın təbliğini daha da genişləndirmək olduğunu bildirib: “Bir idmançı kimi müəyyən nailiyyətlər əldə etmişəm. Lakin dövlətimizin bizi belə fəal ictimai işlərə cəlb etməsi xüsusilə sevindiricidir. Bu vəzifədə əlimdən gələni edəcəyəm ki, idmana maraq daha da artsın, gənclərimizi motivasiya edə bilək”.

İdmançının sözlərinə görə, gənclərlə işləmək və onlara nümunə olmaq əsas prioritetlərdəndir: “Çalışacağıq ki, gördüyümüz işlər və əldə etdiyimiz nəticələr barədə gəncləri məlumatlandıraq. İnanıram ki, gələcəkdə onlar daha böyük uğurlara imza atacaqlar”.

Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin ötən gün keçirilən kollegiya iclasında Dadaş Dadaşbəyli ilə yanaşı, Ülviyyə Fətəliyeva (şahmat), Aynur Yusifova (gimnastika), Vəfa Musayeva (alpinizm) və Elçin Əsədov (velosiped idmanı) 2026-cı il üçün “İdman səfiri” seçiliblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

