Sərdar Həsənov: “Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin üzvlərindən gözləntilərimiz var”

Gürcüstanın Batumi şəhərində Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycanın ağırlıqqaldırma millisinin hər bir üzvündən gözləntilər var.

Bunu Azərbaycanın böyüklərdən ibarət ağırlıqqaldırma yığmasının baş məşqçisi Sərdar Həsənov deyib.

Mütəxəssis komandanın şansları və heyətlə bağlı danışıb.

“Avropa çempionatına 4 idmançı ilə yollanacağıq. Millinin əsas üzvlərindən Dadaş Dadaşbəyli hazırda zədəsini sağaltmaqla məşğuldur. Bu səbəbdən onu Gürcüstandakı yarışda görə bilməyəcəyik. Yarışa yollanacaq komandanın hər bir üzvündən gözləntimiz var. Məqsəd təkcə medal qazanmaq yox, eyni zamanda idmançıların çıxışında inkişaf dinamikasına nail olmaqdır. Müəyyən idmançılar var, onlarla işləyirik, qarşıdakı yarışlarda da şans verəcəyik. Amma Avropa çempionatında qadın idmançılarımızın iştirakı nəzərdə tutulmayıb”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

Qeyd edək ki, qitə birinciliyində Tehran Məmmədov (60 kq), İsa Rüstəmov (71 kq), Ravin Əlməmmədov (79 kq) və Əli Şükürlü (110 kq) Azərbaycanı təmsil edəcək. Yarış aprelin 19-dan 26-dək təşkil olunacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatı üçün heyəti bəlli olub
6 Aprel 13:34
Ağırlıqqaldırma

Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatı üçün heyəti bəlli olub

Avropa çempionatı aprelin 19-dan 26-dək təşkil olunacaq
İdman məktəblərinə dəstək: AAF bölgələrə avadanlıq göndərdi
26 Mart 16:05
Ağırlıqqaldırma

İdman məktəblərinə dəstək: AAF bölgələrə avadanlıq göndərdi - FOTO

Federasiyadan bildirilib ki, yaxın vaxtda digər məktəb və klublara da avadanlıq veriləcək.
İdman səfiri: “Dövlətimizin idmançılara ictimai fəaliyyətdə şans verməsi təqdirəlayiqdir”
18 Mart 13:56
Ağırlıqqaldırma

İdman səfiri: “Dövlətimizin idmançılara ictimai fəaliyyətdə şans verməsi təqdirəlayiqdir”

Dadaş Dadaşbəyli idman səfiri kimi əsas məqsədinin ölkədə idmanın təbliğini daha da genişləndirmək olduğunu bildirib
Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub
17 Mart 13:42
Ağırlıqqaldırma

Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub

Onu bu postda Sərdar Həsənov əvəzləyib
Millinin baş məşqçisi: “Ağırlıqqaldırmada möcüzə olmur, nəticəni qaldırılan çəki müəyyənləşdirir” - VİDEO
17 Mart 12:29
Ağırlıqqaldırma

Millinin baş məşqçisi: “Ağırlıqqaldırmada möcüzə olmur, nəticəni qaldırılan çəki müəyyənləşdirir” - VİDEO

Sərdar Həsənov həmçinin vurğulayıb ki, əsas məqsədlərdən biri təmiz idman prinsiplərinə sadiq qalmaqdır

Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 16:11
Ağırlıqqaldırma

Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatına yekun vurulub - YENİLƏNİB + FOTO

Üç müxtəlif çəki dərəcəsində çempionların adlarına aydınlıq gəlib

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək