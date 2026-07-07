7 İyul 2026
AZ

Qadın voleybolçulardan ibarət millimizin Avropa çempionatı üçün yekun heyəti açıqlanıb

Voleybol
Xəbərlər
7 İyul 2026 12:16
136
Qadın voleybolçulardan ibarət millimizin Avropa çempionatı üçün yekun heyəti açıqlanıb

Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət millisinin Avropa çempionatı üçün yekun heyəti açıqlanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandanın baş məşqçisi Faiq Qarayev heyətə 16 voleybolçunun adını daxil edib.

Kristina Besman (Omichka)

Raziye Əliyeva (DH Volley)

Natalia Soloveva (Murov Az Terminal)

Polina Rəhimova (GS Panionios)

Yelizaveta Ruban (Leningradka)

Margarita Stepanenko (UNEC)

Nərminə Musayeva (Gəncə)

Ülkər Kərimova (Turan VC)

İlhamə Əzimova (AZERRAIL)

Kseniya Pavlenko (Milli Aviasiya Akademiyası)

Ayşən Abduləzimova (Turan)

Aynur İmanova (DH Volley)

Mariya Kirilyuk (Yenisey)

Yuliya Kərimova (Turan)

Bəyaz Quluyeva (DH Volley)

Ceyran İmanova (DH Volley)

Qeyd edək ki, Azərbaycan C qrupuna ev sahibliyi edəcək. Bu qrupda Azərbaycan, Portuqaliya, Niderland, Belçika, Rumıniya və İspaniya milliləri mübarizə aparacaqlar. Bakıdakı qarşılaşmalar avqustun 21-28-i Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.

Leyla Eminova
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ayşən Abduləzimova: “Məqsədimiz qrupdan çıxmaqdır” - VİDEO
13:35
Voleybol

Ayşən Abduləzimova: “Məqsədimiz qrupdan çıxmaqdır” - VİDEO

Azərbaycan millisinin kapitanı qitə birinciliyində əsas məqsədlərini açıqlayıb
Faiq Qarayev: “Sona qədər mübarizə aparacağıq”
13:30
Voleybol

Faiq Qarayev: “Sona qədər mübarizə aparacağıq”

Baş məşqçi Avropa çempionatı öncəsi komandanın hazırlıq vəziyyətindən danışıb
Şahin Bağırov: “Voleybolçularımızın uğurlu çıxış edəcəyinə inanırıq”
13:18
Voleybol

Şahin Bağırov: “Voleybolçularımızın uğurlu çıxış edəcəyinə inanırıq”

AVF rəhbəri azarkeş dəstəyinin komanda üçün vacib amil olduğunu qeyd edib
Avropa çempionatının kubokunun Bakıda təqdimat mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO
12:20
Voleybol

Avropa çempionatının kubokunun Bakıda təqdimat mərasimi keçirilib - FOTO/VİDEO

Bakıdakı qarşılaşmalar avqustun 21-28-i Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək
“Turan” çempion kapitanı komandada saxladı
5 İyul 16:10
Voleybol

“Turan” çempion kapitanı komandada saxladı

Ayşən Abdüləzimova 2026/2027 mövsümündə də klubun uğurları üçün mübarizə aparacaq
“Möminə Xatun” voleybol komandası millinin hücumçusunu transfer etdi
5 İyul 14:35
Voleybol

“Möminə Xatun” voleybol komandası millinin hücumçusunu transfer etdi

Marqarita Stepanenko yeni mövsümdə Naxçıvan təmsilçisinin uğurları üçün mübarizə aparacaq

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB
5 İyul 23:37
Basketbol

U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB

Millimiz qrupda son oyununu sabah keçirəcək
“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu
6 İyul 21:59
Futbol

“Neftçi” yoxlama matçında “Partizan”a məğlub oldu - YENİLƏNİB

Bakı klubu oyunu on nəfərlə başa vurub
DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
6 İyul 02:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Holand Braziliyanı mundialdan sildi, Norveç 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi DÇ-2026-nın 1/8 finalında Braziliyanı məğlub edərək növbəti mərhələyə yüksəlib