3 İyul 2026
AZ

Qadın voleybolçumuzun yeni klubunun adı məlum olub - FOTO

Voleybol
Xəbərlər
3 İyul 2026 16:32
82
Qadın voleybolçumuzun yeni klubunun adı məlum olub - FOTO

Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Kristina Besman klubunu dəyişib.

İdman.Biz xəbər verir ki, ötən mövsümü “Omiçka”da keçirən toppaylayıcısı Belarusun “Minçanka” klubu ilə müqavilə imzalayıb. O, yeni komandasında 14 nömrəli forma ilə çıxış edəcək.

K.Besman son illərdə Rusiya çempionatında çıxış edib. O, müxtəlif vaxtlarda “Lipetsk”, “Tulitsa”, “Yenisey” və “Omiçka”nın formasını geyinib. Bununla yanaşı, voleybolçu Rusiya Superliqasında çıxışını davam etdirəcək. Belə ki, “Minçanka”da bu liqanın iştirakçılarından biridir. Belarusun aparıcı klubu ötən mövsüm Rusiya Superliqasında 13-cü yeri tutsa da, ölkə daxilində qızıl dubl edib. Komanda Belarus çempionatının, Kubokunun və Superkubokunun qalibi olub.

Qeyd edək ki, Besman müxtəlif illərdə Azərbaycan millisi ilə Avropa Liqasının və İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olub.

Klub səviyyəsində isə Kristina Finlandiyanın “Viesti” klubunun heyətində ölkə çempionu, “Azəryol”un heyətində isə Azərbaycan çempionatının bürünc mükafatçısı adını qazanıb.

Zəki Feyzullayev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropa çempionatının kubokunun Bakıda təqdimat mərasimi keçiriləcək
12:33
Voleybol

Avropa çempionatının kubokunun Bakıda təqdimat mərasimi keçiriləcək

Burada Avropa çempionatının kuboku və yarışın rəsmi maskotu təqdim ediləcək
“Azərreyl” Azərbaycan millisinin dörd voleybolçusunu transfer edib
1 İyul 17:17
Voleybol

“Azərreyl” Azərbaycan millisinin dörd voleybolçusunu transfer edib

Bütün voleybolçularla bir illik müqavilə imzalanıb
“Gəncə” voleybolçusu Melissa Rangel Paez ilə müqaviləni yeniləyib
1 İyul 16:07
Voleybol

“Gəncə” voleybolçusu Melissa Rangel Paez ilə müqaviləni yeniləyib

Bu barədə “Gəncə” Voleybol Klubu məlumat yayıb
“Bakıdakı Avropa çempionatı ərəfəsində düzgün istiqamətdə irəliləyirik” - Feliks Kozlovskinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
30 İyun 13:26
Voleybol

“Bakıdakı Avropa çempionatı ərəfəsində düzgün istiqamətdə irəliləyirik” - Feliks Kozlovskinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Niderland voleybol millisi Azərbaycan yığmasının rəqiblərindən biri olacaq
“Gəncə” braziliyalı voleybolçunu heyətinə qatıb
30 İyun 12:45
Voleybol

“Gəncə” braziliyalı voleybolçunu heyətinə qatıb

Bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb
“Möminə Xatun” voleybol klubu ilk dəfə qadınların Yüksək Liqasında
26 İyun 11:18
Voleybol

“Möminə Xatun” voleybol klubu ilk dəfə qadınların Yüksək Liqasında

Yeni mövsümdə elitada çıxış edəcək komanda hazırlıq prosesini bütün istiqamətlər üzrə davam etdirir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO
30 İyun 21:30
Azərbaycan futbolu

Vüsal Məsimov “Səbail” FK-ya qayıdıb - YENİLƏNİB + FOTO

26 yaşlı cinah müdafiəçisi 2024/2025 mövsümündə “Səbail”də çıxış edib
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib