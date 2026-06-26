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“Möminə Xatun” voleybol klubu ilk dəfə qadınların Yüksək Liqasında

Voleybol
Xəbərlər
26 İyun 2026 11:18
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“Möminə Xatun” voleybol klubu ilk dəfə qadınların Yüksək Liqasında

Naxçıvanın “Möminə Xatun” Voleybol Klubu 2026-2027-ci illər mövsümündə qadınların Azərbaycan Yüksək Liqa çempionatında iştirak edəcək.

İdman.Biz kluba istinadən xəbər verir ki, bu addım ölkədə voleybolun regionlarda inkişafı istiqamətində həyata keçirilən sistemli işlərin nəticəsidir.

Bildirilib ki, Naxçıvan təmsilçisi tarixində ilk dəfə qadınların Yüksək Liqa ölkə çempionatında mübarizə aparacaq.

Qeyd olunub ki, son illərdə regionda qadın voleybolunun inkişafı üçün formalaşdırılan potensial artıq öz bəhrəsini verməyə başlayıb.

2024-cü ildə yaradılan “Möminə Xatun” Voleybol Klubunun U-16 komandası 2025-ci ildə Azərbaycan çempionu olub. Klubun U-14 və U-18 komandaları isə 2026-cı il ölkə çempionatlarında bürünc medallara layiq görülüblər.

Klub rəhbərliyi hazırda Yüksək Liqada uğurlu çıxış üçün hazırlıq işlərinin davam etdirildiyini vurğulayıb. Bildirilib ki, əsas məqsəd güclü, əzmkar və öz dəyərlərinə sadiq komanda formalaşdırmaqdır. Yaxın günlərdə yeni transferlərin mərhələli şəkildə ictimaiyyətə təqdim ediləcəyi də qeyd olunub.

İdman.Biz
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