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“Gəncə” voleybol klubu məşqçi ilə yollarını ayırıb

Voleybol
Xəbərlər
23 İyun 2026 11:26
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“Gəncə” voleybol klubu məşqçi ilə yollarını ayırıb

“Gəncə” voleybol klubu məşqçi Xulian Karlos Xiraldeslə yollarını ayırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Komandanın fiziki hazırlığına cavabdeh olan mütəxəssislə müddəti başa çatan müqavilə yenilənməyib.

İdman.Biz
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