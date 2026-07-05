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“Turan” çempion kapitanı komandada saxladı

Voleybol
Xəbərlər
5 İyul 2026 16:10
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“Turan” çempion kapitanı komandada saxladı

Azərbaycanın “Turan” voleybol klubu kapitanı Ayşən Abdüləzimova ilə əməkdaşlığı uzadıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli voleybolçu 2026/2027 mövsümündə də komandanın formasını geyinəcək. Bu barədə klubdan bildirilib.

Ötən mövsüm kapitan kimi komandaya liderlik edən Abdüləzimova “Turan”ın Azərbaycan çempionatındakı debüt mövsümünü çempionluqla başa vurmasında mühüm rol oynayıb.

Yeni mövsümdə də kapitan həm ölkədaxili yarışlarda, həm də Avropa arenasında “Turan”ın uğurları üçün mübarizəsini davam etdirəcək.

İdman.Biz
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