3 İyul 2026
AZ

AVF prezidenti Tovuz Voleybol Akademiyasının fəaliyyəti ilə tanış olub - FOTO

Voleybol
Xəbərlər
3 İyul 2026 20:52
92
AVF prezidenti Tovuz Voleybol Akademiyasının fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün Azərbaycan Voleybol Federasiyasının prezidenti Şahin Bağırov Qazax rayonuna səfər edib.

İdman.Biz bildirir ki, səfər çərçivəsində Şahin Bağırov Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov ilə birlikdə Qazax Olimpiya İdman Kompleksində Tovuz Voleybol Akademiyasının rəhbərliyi, akademiyanın və Qazax filialının məşqçiləri, idmançıları, eləcə də onların valideynləri ilə görüş keçirib.

Görüş zamanı Tovuz Voleybol Akademiyasının fəaliyyəti, bölgələrdə voleybolun inkişafı, gənc idmançıların hazırlıq prosesi, məşq şəraiti, mövcud idman infrastrukturu və gələcək inkişaf perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

Şahin Bağırov akademiyanın rəhbərliyi ilə voleybolun inkişafı istiqamətində həyata keçirilən işləri və qarşıdakı hədəfləri müzakirə edib, həmçinin idmançıların valideynləri ilə görüşüb.

Görüşdə bildirilib ki, bölgələrdə voleybolun inkişaf etdirilməsi, uşaq və yeniyetmələrin idmana cəlb olunması, onlar üçün əlverişli məşq şəraitinin yaradılması və perspektivli voleybolçuların yetişdirilməsi Azərbaycan Voleybol Federasiyasının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qadın voleybolçumuzun yeni klubunun adı məlum olub - FOTO
16:32
Voleybol

Qadın voleybolçumuzun yeni klubunun adı məlum olub - FOTO

Toppaylayıcısı Belarus klubunda
Avropa çempionatının kubokunun Bakıda təqdimat mərasimi keçiriləcək
12:33
Voleybol

Avropa çempionatının kubokunun Bakıda təqdimat mərasimi keçiriləcək

Burada Avropa çempionatının kuboku və yarışın rəsmi maskotu təqdim ediləcək
“Azərreyl” Azərbaycan millisinin dörd voleybolçusunu transfer edib
1 İyul 17:17
Voleybol

“Azərreyl” Azərbaycan millisinin dörd voleybolçusunu transfer edib

Bütün voleybolçularla bir illik müqavilə imzalanıb
“Gəncə” voleybolçusu Melissa Rangel Paez ilə müqaviləni yeniləyib
1 İyul 16:07
Voleybol

“Gəncə” voleybolçusu Melissa Rangel Paez ilə müqaviləni yeniləyib

Bu barədə “Gəncə” Voleybol Klubu məlumat yayıb
“Bakıdakı Avropa çempionatı ərəfəsində düzgün istiqamətdə irəliləyirik” - Feliks Kozlovskinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
30 İyun 13:26
Voleybol

“Bakıdakı Avropa çempionatı ərəfəsində düzgün istiqamətdə irəliləyirik” - Feliks Kozlovskinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Niderland voleybol millisi Azərbaycan yığmasının rəqiblərindən biri olacaq
“Gəncə” braziliyalı voleybolçunu heyətinə qatıb
30 İyun 12:45
Voleybol

“Gəncə” braziliyalı voleybolçunu heyətinə qatıb

Bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur
30 İyun 22:58
DÇ-2026

DÇ-2026: Norveç 1/8 finalda Braziliyaya rəqib olur - YENİLƏNİB + VİDEO

Norveç millisi 1/16 finalda Kot-d'İvuarı məğlub edib
Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi
1 İyul 22:02
DÇ-2026

Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi - YENİLƏNİR + VİDEO

1/8 finalda İngiltərə Meksika millisi ilə üz-üzə gələcək