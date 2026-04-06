FIVB nümayəndəsi azərbaycanlı məşqçilərə kurs keçib - FOTO

6 Aprel 2026
FIVB nümayəndəsi azərbaycanlı məşqçilərə kurs keçib

6 Aprel 2026 22:07
FIVB nümayəndəsi azərbaycanlı məşqçilərə kurs keçib

Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) növbəti dəfə “1-ci dərəcə” məşqçi kursu təşkil edib.

1-5 aprel tarixlərində Bakı şəhərində keçirilən kurs FIVB-in məşqçi-müəllimi, professor Cengiz Akarçeşme tərəfindən aparılıb. Təlimlər zamanı iştirakçılar uşaqların voleybola cəlb olunması, yeni başlayanlarla iş metodları, uşaqlarda voleybol sevgisinin formalaşdırılması və psixoloji dəstək üsulları ilə tanış olublar.

Nəzəri və praktiki məşğələlərdən ibarət kursda Bakı ilə yanaşı, bölgələrdən də ümumilikdə 30 nəfər iştirak edib.

Yekunda iştirakçılar nəzəri və texniki imtahandan keçiblər. Nəticələr yaxın günlərdə açıqlanacaq və imtahandan uğurla keçəcək iştirakçılara AVF-nin “1-ci dərəcə” məşqçi sertifikatı veriləcək.

Qeyd edək ki, aprelin 6-da “2-ci dərəcə” məşqçi kursuna da start verilib. AVF belə kurslar vasitəsilə ölkədə peşəkar məşqçi hazırlığını davamlı olaraq gücləndirməyi hədəfləyir.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Voleybol üzrə Azərbaycan birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib - FOTO
5 Aprel 20:39
Voleybol

Voleybol üzrə Azərbaycan birinciliyinin qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Final oyunlarından sonra türkiyəli mütəxəssis Şahin Çatma ilə vidalaşma mərasimi təşkil olunub
Voleybol üzrə U-18 Azərbaycan birinciliyinin yarımfinal oyunları keçirilib
4 Aprel 20:34
Voleybol

Voleybol üzrə U-18 Azərbaycan birinciliyinin yarımfinal oyunları keçirilib - FOTO

Rəqibini 3:0 hesabı ilə məğlub edən “Lokomotiv” finala vəsiqə qazanıb
Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada yarımfinal təqvimi bəlli olub
4 Aprel 16:20
Voleybol

Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada yarımfinal təqvimi bəlli olub

Yarımfinalın üç oyunu Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində baş tutacaq
Kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqada yarımfinal təqvimi açıqlandı
4 Aprel 14:59
Voleybol

Kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqada yarımfinal təqvimi açıqlandı

Bütün görüşləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutacaq
Voleybol millimizin baş məşqçisi istefaya getdi - İDDİA
4 Aprel 10:29
Voleybol

Voleybol millimizin baş məşqçisi istefaya getdi - İDDİA

Şahin Çatma 2023-cü ilin yayından komandamızı çalışdırırdı
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Milli Aviasiya Akademiyası” və “Gəncə” yarımfinalda
3 Aprel 21:25
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Milli Aviasiya Akademiyası” və “Gəncə” yarımfinalda - YENİLƏNİB

Qarşılaşma Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində keçirilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 17:31
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” səfərdə qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” 21 xalla turnir cədvəlində onuncudur