FIVB nümayəndəsi azərbaycanlı məşqçilərə kurs keçib - FOTO

Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) növbəti dəfə “1-ci dərəcə” məşqçi kursu təşkil edib.
1-5 aprel tarixlərində Bakı şəhərində keçirilən kurs FIVB-in məşqçi-müəllimi, professor Cengiz Akarçeşme tərəfindən aparılıb. Təlimlər zamanı iştirakçılar uşaqların voleybola cəlb olunması, yeni başlayanlarla iş metodları, uşaqlarda voleybol sevgisinin formalaşdırılması və psixoloji dəstək üsulları ilə tanış olublar.
Nəzəri və praktiki məşğələlərdən ibarət kursda Bakı ilə yanaşı, bölgələrdən də ümumilikdə 30 nəfər iştirak edib.
Yekunda iştirakçılar nəzəri və texniki imtahandan keçiblər. Nəticələr yaxın günlərdə açıqlanacaq və imtahandan uğurla keçəcək iştirakçılara AVF-nin “1-ci dərəcə” məşqçi sertifikatı veriləcək.
Qeyd edək ki, aprelin 6-da “2-ci dərəcə” məşqçi kursuna da start verilib. AVF belə kurslar vasitəsilə ölkədə peşəkar məşqçi hazırlığını davamlı olaraq gücləndirməyi hədəfləyir.