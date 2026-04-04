6 Aprel 2026
Kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqada yarımfinal təqvimi açıqlandı

4 Aprel 2026 14:59
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yarımfinal mərhələsi aprelin 7-də başlayacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, finala yüksəlmək uğrunda “Murov Az Terminal”, “Xilasedici”, “Ordu” və “Neftçi” komandaları mübarizə aparacaq.

İlk oyun günündə saat 16:00-da “Murov Az Terminal” “Xilasedici” ilə üz-üzə gələcək. Günün ikinci qarşılaşmasında isə saat 18:00-da “Ordu” ilə “Neftçi” münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Komandalar arasında cavab matçları aprelin 14-də keçiriləcək.

Yarımfinal mərhələsinin bütün görüşləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutacaq.

Qeyd edək ki, reqlamentə əsasən, yarımfinal qarşılaşmaları ev və səfər prinsipi ilə iki oyundan ibarət olacaq. İki matçın yekununda qələbə sayı bərabər olarsa, qalib “qızıl set” vasitəsilə müəyyənləşəcək.

Bürünc və qızıl medallar uğrunda oyunlar isə yalnız bir qarşılaşmadan ibarət olacaq.

