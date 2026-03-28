Azərbaycan Yüksək Liqası: “Milli Aviasiya Akademiyası” “Abşeron”u məğlub edib - YENİLƏNİR

Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 1/4 final mərhələsinin daha iki oyunu keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, qarşılaşmalar Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində baş tutub.
Günün ilk matçında “Abşeron” və “Milli Aviasiya Akademiyası” komandaları üz-üzə gəlib. Gərgin və maraqlı keçən qarşılaşmada “Milli Aviasiya Akademiyası” rəqibini 3:2 hesabı ilə məğlub edib.
17:00-da başlayan digər oyunda isə UNEC komandası “Gəncə” ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirir.
Qeyd edək ki, 1/4 final mərhələsinin digər görüşlərində “Azərreyl” “DH Volley”ə, “Murov Az Terminal” isə “Turan”a 0:3 hesabı ilə uduzub. Cavab matçları aprelin 2-3-də keçiriləcək.