26 Mart 2026
Bu gün Yüksək Liqada 19-cu turun oyunları keçiriləcək

Voleybol
26 Mart 2026 10:13
Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 19-cu turun növbəti oyunları baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun açılış matçında “Murov AZ Terminal” komandası “Gənclər”lə üz-üzə gələcək.

Qarşılaşma Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində saat 15:00-da başlayacaq.

Digər oyunlar isə saat 16:00-a təyin olunub. “Azərreyl” “Ordu” ilə, “Xilasedici” isə “Neftçi” ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.

Qeyd edək ki, müntəzəm çempionatın sonuncu - 20-ci turunun oyunları martın 30-na planlaşdırılıb.

