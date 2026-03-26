Bu gün Yüksək Liqada 19-cu turun oyunları keçiriləcək

Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 19-cu turun növbəti oyunları baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, turun açılış matçında “Murov AZ Terminal” komandası “Gənclər”lə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində saat 15:00-da başlayacaq.
Digər oyunlar isə saat 16:00-a təyin olunub. “Azərreyl” “Ordu” ilə, “Xilasedici” isə “Neftçi” ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək.
Qeyd edək ki, müntəzəm çempionatın sonuncu - 20-ci turunun oyunları martın 30-na planlaşdırılıb.