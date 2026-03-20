20 Mart 2026 14:59
“Çətin olacaq, amma medallar uğrunda mübarizə aparacağıq” - “Azərreyl” voleybolçusunun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“Gənclər”ə qarşı oyun bizə pley-off mərhələsi ərəfəsində daha çox inam qazandırdı”.

Bu sözləri İdman.Biz-ə açıqlamasında “Azərreyl”in niderlandlı blokçusu Maryoleyn Oskam Azərbaycan voleybol üzrə Yüksək Liqasının müntəzəm mövsümünün son turunda “Gənclər” üzərində 3:0 hesablı qələbədən sonra deyib.

Oskamın sözlərinə görə, bu mövsüm “Azərreyl” üçün asan keçməyib: “Bir çox çətinliklərlə üzləşdik, amma pley-offa yaxşı formada çatmaq üçün çalışmaqda davam edirik. Düşünürəm ki, mümkün olduğu qədər hazırıq”.

Voleybolçu komandanın böyük ambisiyalarının olduğunu vurğulayıb və xatırladıb ki, “Azərreyl” ölkə çempionudur: “Bu titulu qorumaq istəyirik. Amma anlayırıq ki, bir neçə çox güclü rəqib var. Pley-offa çıxarkən bunun çətin olacağını bilirik, lakin medallar uğrunda mübarizə aparmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik”.

O, həmçinin bildirib ki, şəxsi oyunu hər dəfə daha da yaxşılaşır. Bu inkişafda mərkəz hücumçularla əməkdaşlıq mühüm rol oynayıb və nəticədə yaxşı qarşılıqlı anlaşma formalaşıb. Voleybolçu pley-offda da eyni tempdə davam etməyi planlaşdırır.

“Heyətdə bəzi dəyişikliklər oldu, amma ümumilikdə komandamız əladır, məşqçilər korpusu çox güclüdür və aramızda əla anlaşma var. Oyunçular arasında heç bir problem yoxdur. Məşqlərdə hər zaman əylənirik və düşünürəm ki, bu, meydanda da özünü göstərir”, – deyə o əlavə edib.

Maryoleyn Oskam ABŞ və Avropanın müxtəlif ölkələrində çıxış edərək böyük beynəlxalq təcrübə qazanıb. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan liqası əvvəl oynadığı çempionatlardan matç və komanda sayının az olması ilə fərqlənir. Bununla yanaşı, o, yerli çempionatın müsbət cəhətlərini də qeyd edib.

“Məni xüsusilə maraqlandıran məqam komandaların tərkibində çoxlu təcrübəli oyunçuların olmasıdır. Onların uzun illərdir oynadıqları hiss olunur və bu, səviyyələrində öz əksini tapır. Bu, şübhəsiz ki, böyük üstünlükdür” – müsahibimiz qeyd edib.

Bundan əlavə, o, liqadakı xüsusi ab-havanı da vurğulayıb: “Çox xoşuma gəlir ki, oyunların əksəriyyəti Bakıda keçirilir. Demək olar ki, bütün komandalar burada yerləşir və biz özümüzü böyük bir voleybol ailəsi kimi hiss edirik. Bu, əvvəllər qarşılaşdığım hər şeydən fərqlənir”.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada 18-ci turun son oyunu başa çatıb - YENİLƏNİB
19 Mart 17:08
Voleybol

Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada 18-ci turun son oyunu başa çatıb - YENİLƏNİB

Görüş Gəncə İdman Sarayında keçirilib

Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti matçlar baş tutub
18 Mart 20:41
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti matçlar baş tutub - YENİLƏNİB

Qadınların mübarizəsində “Turan Tovuz” “Murov Az Terminal”dan güclü olub
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasının 18-ci turuna start verilib
17 Mart 22:11
Voleybol

Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasının 18-ci turuna start verilib - YENİLƏNİB

Bu gün üç qarşılaşma baş tutub
Xəzər rayonunda təhsil işçiləri arasında mini voleybol turniri keçirilib - FOTO
17 Mart 13:59
Voleybol

Xəzər rayonunda təhsil işçiləri arasında mini voleybol turniri keçirilib - FOTO

Qaliblərə diplom, medal və kuboklar təqdim olunub
Voleybol üzrə Azərbaycan birinciliyində çempionlar bəlli olub - FOTO
15 Mart 21:55
Voleybol

Voleybol üzrə Azərbaycan birinciliyində çempionlar bəlli olub - FOTO

U-16 birinciliyində “AZERRAIL” və “Bakı RVK” qızıl medallara sahib çıxıblar
Voleybol üzrə Azərbaycan birinciliyində finalçılar müəyyənləşib
14 Mart 18:45
Voleybol

Voleybol üzrə Azərbaycan birinciliyində finalçılar müəyyənləşib - FOTO

Oğlanların yarışında final qarşılaşmasında isə “Bakı RVK” və “Sumqayıt RVK” komandaları üz-üzə gələcəklər

Ən çox oxunanlar

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib
19 Mart 21:06
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq