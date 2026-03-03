3 Mart 2026
AZ

İrandakı müharibədən qaçan kubalı voleybolçunun gərgin anları - VİDEO

Voleybol
Xəbərlər
3 Mart 2026 16:50
62
İrandakı müharibədən qaçan kubalı voleybolçunun gərgin anları - VİDEO

ABŞ və İsrailin İrana qarşı hərbi hücumlarından sonra bu ölkəni tərk edən kubalı voleybolçu Luis Elian Estrada Türkiyə sərhədində çətin anlar yaşayıb. Kapıköy kömrük məntəqəsinə gələn idmançı nə Türkiyəyə daxil ola bilib, nə də İrana geri qayıda bilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Estrada sosial şəbəkə hesabından paylaşdığı videoda 24 saatdan çoxdur oturacaqda yatdığını bildirib. O, İranda internetin olmaması səbəbindən viza prosedurlarını yerinə yetirə bilmədiyini və pasportuna çıxış möhürü vurulduğu üçün geri dönə bilmədiyini qeyd edib:

“Allaha and olsun, həyatım boyu belə vəziyyətə düşəcəyimi düşünməzdim. Bunu heç kimə, hətta ən pis düşmənimə belə arzulamıram”.

Voleybolçunun yardım çağırışına Türkiyə polisi dərhal reaksiya verib. Yaranmış viza böhranı qısa müddətdə həll edilib və Estradanın Türkiyəyə girişi təmin olunub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Yeniyetmə və gənc oğlanlardan ibarət voleybolçular arasında seçim prosesi təşkil olunub
2 Mart 12:09
Voleybol

Yeniyetmə və gənc oğlanlardan ibarət voleybolçular arasında seçim prosesi təşkil olunub

Ümumilikdə 64 idmançı seçim mərhələsinə qatılıb
“İranda heç kimlə əlaqə saxlaya bilmirəm, narahatam” - Cahangir Seyid-Abbasinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
1 Mart 12:00
Voleybol

“İranda heç kimlə əlaqə saxlaya bilmirəm, narahatam” - Cahangir Seyid-Abbasinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Voleybol mütəxəssisi qonşu ölkədəki gərgin vəziyyət və ailəsi ilə bağlı yaranan çətinliklərdən danışıb
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci tura yekun vurulub
28 Fevral 20:41
Voleybol

Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci tura yekun vurulub - YENİLƏNİB

“Murov Az Terminal” “Xilasedici”yə 3:2 hesabı ilə qalib gəlib
Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci turun daha iki matçı keçirilib
27 Fevral 19:30
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci turun daha iki matçı keçirilib - YENİLƏNİB

Hər iki görüş saat 17:00-da start götürüb
“Bakıda mənə özüm olmaq imkanı verirlər” - “DH Volley” legionerinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
27 Fevral 17:11
Voleybol

“Bakıda mənə özüm olmaq imkanı verirlər” - “DH Volley” legionerinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

İtaliyalı idmançı paytaxtımızı və Azərbaycan mətbəxini xüsusi vurğulayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Abşeron” və “DH Volley” qələbə qazanıblar
26 Fevral 20:44
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Abşeron” və “DH Volley” qələbə qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

15-ci tura fevralın 27-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir
“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb
28 Fevral 19:05
Futbol

“Qəbələ” - “Karvan-Yevlax”: Autsayderlərin oyununda qalib müəyyən olunmayıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 1-də yekun vurulacaq