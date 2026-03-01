1 Mart 2026
“İranda heç kimlə əlaqə saxlaya bilmirəm, narahatam” - Cahangir Seyid-Abbasinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

1 Mart 2026 12:00
Azərbaycanın yeniyetmə oğlanlardan ibarət voleybol milli komandasının və “Gənclər” klubunun baş məşqçisi Cahangir Seyid-Abbasi İranda baş verən son hadisələrlə bağlı narahatlığını bölüşüb.

Əslən Urmiyadan olan mütəxəssis İdman.Biz-ə açıqlamasında bölgədəki hərbi-siyasi gərginlik səbəbindən yaxınları ilə rabitə saxlaya bilmədiyini deyib. Seyid-Abbasi ailəsini vətənə göndərməyə hazırlaşdığı vaxt bu hadisələrin baş verdiyini bildirib.

“Ailəm və uşaqlarım burada idi, dünən onları vətənə göndərmək istəyirdim, birdən belə hadisələr yaşandı. Çox narahatam, çünki İranda yaşayan nə dostlarımla, nə də qohumlarımla əlaqə saxlaya bilmirəm. Orada hazırda internet yoxdur, “WhatsApp” da işləmir. Hadisələri buradan izləyirəm, öz bölgəmlə bağlı xəbərləri “YouTube” vasitəsilə öyrənirəm”, - deyə baş məşqçi vurğulayıb.

