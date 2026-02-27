27 Fevral 2026
AZ

“Bakıda mənə özüm olmaq imkanı verirlər” - “DH Volley” legionerinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

27 Fevral 2026 17:11
80
“Bakıda mənə özüm olmaq imkanı verirlər” - “DH Volley” legionerinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanda qadın voleybolçulardan ibarət “DH Volley” klubunun italiyalı voleybolçusu Ylenia Luna De Manqo voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasının 15-ci turunda “Gəncə”yə qarşı keçirilən (3:2) oyunu şərh edib.

İdman.Biz-ə danışan legioner bildirib ki, matçın əvvəlində komanda yoldaşının zədələnməsi onları çətin vəziyyətə salıb: “İlk iki setdə toparlanmaq çətin idi. Amma sonra özümüzə gəldik və mövsüm boyu göstərdiyimiz oyunu sərgilədik”.

Onun sözlərinə görə, özü də əvvəlcə oyuna uyğunlaşmaqda çətinlik çəkib:

“Sonra anladım ki, hamımız fəallaşmalıyıq. Öz-özümə danışdım, diqqətimi topladım və qələbəyə töhfə verə bildim. Xüsusilə ötürücümüzlə əlaqəmiz möhtəşəm idi”.

İtaliyalı voleybolçu çətin anlarda özünü necə motivasiya etdiyini də açıqlayıb: “Təmiz havada gəzməyi, sakit yerdə tək qalmağı və uğurlu anlarımı xatırlamağı sevirəm. Əks halda, mənfi düşüncədən çıxmaq çətin olur”.

Luna De Manqo ilk dəfədir ki, peşəkar səviyyədə və Azərbaycanda çıxış edir. O, çempionat barədə təəssüratlarını bölüşərək rəqabətin yüksək olduğunu, komandaların güclü təsir bağışladığını vurğulayıb və Bakıda özünü rahat hiss etdiyini deyib.

“ABŞ-dakı universitet liqası ilə müqayisədə burada mühit tam fərqlidir. Mən orada komandanın ən təcrübəlilərindən idim, burada isə ən gənclərdənəm. Amma məşqçilər heyəti mənə təzyiq göstərmir və özüm olmağa imkan yaradır”, - deyə o əlavə edib.

İtaliyalı legioner Bakını və Azərbaycan mətbəxini də yüksək qiymətləndirib:

“Şəhər çox gözəldir, yeməklər möhtəşəmdir. İtaliya mətbəxindən fərqlidir - burada ədviyyat və ət daha çoxdur. Xaricdə yaşamağın sirri açıq fikirli olmaq və yeni şeyləri kəşf etməkdir”.

