Bu gün qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci turun daha iki matçı keçiriləcək.
İdman.BNiz xəbər verir ki, hər iki görüş saat 17:00-da start götürəcək.
“Milli Aviasiya Akademiyası” “Turan”ı qəbul edəcək. Qarşılaşma “Milli Aviasiya Akademiyası”nın idman zalında keçiriləcək.
“Gənclər” isə UNEC-lə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Oyun UNEC-in idman zalında təşkil ediləcək.
Qeyd edək ki, 15-ci turda daha əvvəl “Abşeron” “Murov Az Terminal”ı (3:1),”DH Volley” “Gəncə”ni (3:2) məğlub edib.