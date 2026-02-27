27 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci turun daha iki matçı keçiriləcək

27 Fevral 2026 10:52
Bu gün qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci turun daha iki matçı keçiriləcək.

İdman.BNiz xəbər verir ki, hər iki görüş saat 17:00-da start götürəcək.

“Milli Aviasiya Akademiyası” “Turan”ı qəbul edəcək. Qarşılaşma “Milli Aviasiya Akademiyası”nın idman zalında keçiriləcək.

“Gənclər” isə UNEC-lə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Oyun UNEC-in idman zalında təşkil ediləcək.

Qeyd edək ki, 15-ci turda daha əvvəl “Abşeron” “Murov Az Terminal”ı (3:1),”DH Volley” “Gəncə”ni (3:2) məğlub edib.

