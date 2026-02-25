Yeniyetmə və gənc qız voleybolçular arasında aparılan seleksiya prosesi yekunlaşıb

Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) yeniyetmə və gənc qız voleybolçular arasında keçirdiyi seleksiya prosesi başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, “Seçim günü”nün son mərhələsi Naxçıvanda təşkil olunub.
Qurumun Naxçıvan filialında məşq edən 2012–2013-cü il təvəllüdlü 100-ə yaxın voleybolçunun hazırlıq səviyyəsi yeniyetmə və gənc qızlardan ibarət milli komandaların rəhbəri Şahin Çatma tərəfindən yoxlanılıb.
Seçim zamanı idmançılar müəyyən olunmuş normativlər üzrə sınaqlardan keçirilib, onların fiziki və texniki göstəriciləri məşqçilər heyəti tərəfindən qeydə alınıb. Seçim mərhələsini uğurla keçən idmançılar növbəti aylarda federasiya tərəfindən təşkil olunacaq təlim-məşq toplanışlarına cəlb olunacaqlar.
Qeyd edək ki, “Seçim günü”nə yanvar ayında start verilmiş, seçimlər Bakıda və regionlarda fəaliyyət göstərən Regional Voleybol Klublarında məşq edən idmançılar arasında aparılıb.