22 Fevral 2026
AZ

21 Fevral 2026 15:00
Azərbaycan Voleybol Federasiyası yeniyetmə və gənc voleybolçular arasında seleksiya prosesini davam etdirir - FOTO

Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) yeniyetmə və gənc voleybolçular arasında seleksiya prosesini davam etdirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyasl (AVF) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “Seçim günü” çərçivəsində növbəti seçimlər bu gün Bakı şəhərində keçirilib. Yeniyetmə və gənc oğlanlardan ibarət milli komandaların baş məşqçisi Cahangir Seyed Abbasi Bakı Regional Voleybol Klubunda məşq edən 2012–2013-cü il təvəllüdlü oğlan voleybolçuların hazırlıq səviyyəsi ilə tanış olub.

Seçim mərhələsini uğurla keçən idmançılar yeniyetmələrdən ibarət milli komandaya cəlb olunacaqlar. Növbəti “Seçim günü” fevralın 28-də Şəkidə keçiriləcək.

