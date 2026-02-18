“Biz “Turan” voleybol klubunun Avropada “Qarabağ” qədər tanınmasını istəyirik” - Ziya Rəcəbovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Azərbaycan qadın voleybolu üzrə Yüksək Liqasının lideri debütant - Tovuzun “Turan” komandasıdır. Komanda 11 oyunda 10 qələbə qazanıb. Tovuz təmsilçisi görüşlərin əksəriyyətində rəqiblərinə şans verməyərək 3:0 hesabı ilə qalib gəlib. “Turan”ın qələbə seriyası son matçda “DH-Volley”ə 2:3 hesablı məğlubiyyətlə başa çatıb.
Bununla belə, regional komanda və debütant statusunu nəzərə alsaq, “Turan”ın uğuru kifayət qədər təsirlidir. Nailiyyətlərdə baş məşqçi Ziya Rəcəbovun rolu böyükdür. Gənc mütəxəssis komandaları ilə dəfələrlə avrokubokların mükafatçısı olub, Azərbaycan Yüksək Liqasının qalibi və mükafatçısı adını qazanıb, həmçinin İndoneziya çempionu olub.
Rəcəbov üçün “Turan”ın nəticələri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. O, iki illik fasilədən sonra böyük idmana qayıdaraq komandani sıfırdan qurmaq məqsədi qarşısına qoyub.
İdman.Biz-ə verdiyi müsahibədə Ziya Rəcəbov “Turan”ın uğurunun sirrini, çempionatdan iki il uzaq qalmasının səbəblərini və ölkədə voleybolun inkişafından danışıb.
- Sizi “Turan” klubunda işləmək təklifi ilə nə cəlb etdi?
- Bundan əvvəl iki il Azərbaycan çempionatında çalışmamışdım. “Xarı Bülbül Şuşa” klubundan sonra voleybola qarşı müəyyən incikliyim yarandı, çünki avrokuboklarda iştirak üçün bizə lazımi dəstək göstərilmədi. 2025/2026 mövsümündə isə tam təsadüfi, hətta möcüzəvi şəkildə “Turan” variantı ortaya çıxdı.
Klub yeni idi. Rəhbərlik baş məşqçi postuna əcnəbi mütəxəssis gətirmək, məni isə köməkçi kimi dəvət etmək istəyirdi. Lakin bu təkliflə razılaşmadım. Çünki baş məşqçi kimi kifayət qədər təcrübəm var və peşəkarlığımı dəfələrlə sübut etmişəm.
Rəhbərliklə görüşdən sonra nəticələrimlə tanış oldular və məşqçilik fəaliyyətimin detallarına dərindən bələd olmadıqlarını etiraf etdilər. Azərbaycanda belə bir mütəxəssisin olmasından məmnun qaldılar və “Turan”ı mənə həvalə etdilər.
Uzun müddətdir komandanı sıfırdan qurmaq istəyirdim. Təklifin əsas cəlbedici tərəfi də bu oldu. Oyunçu seçimindən inventara qədər hər şeyi özümüz formalaşdırdıq. Üstəlik, “Turan” adı xüsusi məna daşıyır – türk mədəniyyətinin simvoludur, qürur mənbəyidir.
- Yüksək Liqada olmadığınız müddətdə təkliflər alırdınız?
- Bəli, həm yerli klublardan, həm də xaricdən təkliflər var idi. Amma həmin iki ildə 2019-cu ildə yaratdığım “Zikos Kids Volleyball Akademy”də uşaqlarla işləməyə davam etdim. Hazırda akademiyanın yetirmələri - Xədicə Ələkbərova və Zarina Namazova “Turan”dadır. İstəyirəm ki, təcrübəli oyunçuların yanında inkişaf etsinlər.
- Komandanı sıfırdan qurarkən əsas məqamlar nələrdir?
- Azərbaycan voleybolunda məni tanıyır və hörmət edirlər. “Turan”da çalışdığım bilinəndə bir neçə yerli oyunçu dərhal bizimlə müqavilə bağladı. Onların arasında altı il Macarıstanda çıxış etmiş Ayşən Əbdüləzimova da var.
Bu, qadın komandası ilə ilk işim deyil. Psixoloji baxımdan xanım voleybolçuları yaxşı anlayıram. Kişi klubundan təklif gəlsə, qəbul etmərəm. Özümü rahat hiss etmədiyim yerdə işləmək istəmirəm. Məsələ pulda deyil – əsas olan sağlam mühitdir.
- “Turan” debütantdır. Komandanın lider olacağını gözləyirdiniz?
- Hər şey kollektivdən asılıdır. Heyət güclü ola bilər, amma klubdaxili atmosfer, rəhbərlik və məşqçilər heyəti ilə əməkdaşlıq əsasdır. Bizdə çox sağlam mühit var. Mütəxəssislərin fikrinə qulaq asılır, istəklər operativ yerinə yetirilir. Oyunçular isə əsl döyüşçüdürlər. Onları necə yönləndirsən, elə də oynayacaqlar.
- Bu, uğurun sirridir?
- Bəli. Biz yalnız qələbə üçün oynamırıq. Prinsipim belədir: bir neçə keyfiyyətsiz məşqdənnsə, bir effektiv məşq daha yaxşıdır. Heyətimizdə təcrübəli voleybolçular da var. Məsələn, Serbiya millisində çıxış etmiş 37 yaşlı Marta Drpa gənclərə böyük dəstək olur.
- Lider komanda olmaq fonunda intizamı qorumaq çətindir?
- Çox çətindir. Xüsusilə matç zamanı. Birinci seti böyük üstünlüklə qazandıqda arxayınlaşma yaranır. Boksdan misal gətirirəm: bir neçə zərbə kifayət deyil, işi nokauta qədər çatdırmaq lazımdır. Əks halda rəqib səni bir zərbə ilə məğlub edə bilər. İdmanda sona qədər mübarizə vacibdir.
- “DH Volley” əsas rəqibinizdir?
- Məğlubiyyətsiz çempionat keçirmək istəyirdik. Amma idmanda hər şey mümkündür. “DH Volley” ilə oyunda istədiyimiz alınmadı və bu, bizim üçün dərs oldu.
Heç bir rəqibə yuxarıdan baxmamışıq. Mövsümün ikinci yarısında oyunların daha maraqlı olacağını gözləyirdik, çünki komandalar transferlərlə gücləndilər. Yalnız “Turan” yeni oyunçu cəlb etmədi. Kim finala çıxacaq demək çətindir, amma biz özümüzə inanırıq və avrokuboklara hazırlaşırıq.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Azərbaycan çempionatının səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz?
- Hazırda səviyyəni qənaətbəxş saymaq olar. Rəqabəti qoruyan kifayət qədər komanda var. Legioner limiti tətbiq olunur (meydanda beş əcnəbi və bir yerli oyunçu – red.). Gələn ildən sərtləşdirilməsi planlaşdırılır, amma düşünürəm ki, hələ tezdir. Yerli voleybolçuların yetişməsi üçün zamana ehtiyac var.
- “Turan” ilk uğurlu regional komandadır. Bunun əhəmiyyəti nədir?
- Bəli, “Turan” Yüksək Liqada liderliyi qoruyan ilk regional komandadır və inşallah, çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Bu, bütün Azərbaycan üçün nümunədir.
Voleybol regionlarda inkişaf etməlidir. Bu, həm idmanın populyarlığı, həm də millətin sağlamlığı baxımından vacibdir. Məncə, qadın voleybolu daha baxımlıdır və maraqlıdır.
- Tovuzda voleybola maraq necədir?
- Tovuzdakı azarkeş dəstəyi misilsizdir. Bu həm futbola, həm də voleybola aiddir. Oyunlarda Olimpiya Kompleksi tam dolur, hətta azarkeşlər pilləkənlərdə əyləşməli olurlar.
İdmançı yetişdirilməsinə ötən ildən başlanılıb. Artıq Aydan adlı bir qız Tovuzdan gənclər millisində çıxış edir. Hər bölgədən bir keyfiyyətli oyunçu yetişsə, bu, onlarla idmançı deməkdir. Onlardan hər il 5-6 nəfər seçilsə, voleybolun inkişafına ciddi təkan verər.
- Valideynlərin mövqeyi dəyişibmi?
- Bəli, xeyli dəyişib. Əvvəllər qadağalar çox idi, indi isə valideynlər daha çox dəstək göstərirlər. Nəsil dəyişimi və baxışların yenilənməsi rol oynayır. Mənim anam da vaxtilə təhsilə üstünlük verməyimi istəyirdi. Amma voleybolu seçdim və davam etdim.
- Özünüzdə güclü mütəxəssis perspektivini nə vaxt hiss etdiniz?
- Boyum hündür deyil, amma oyunçu kimi seçilirdim. Məşqçiliyə həvəsim böyük idi. Zoran Qayiç və Faiq Qarayev kimi mütəxəssislərlə çalışmışam. Azərbaycanda voleybol deyiləndə ilk yada düşən şəxs məhz Faiq müəllimdir. Ondan çox şey öyrənmişəm.
- Sərt, yoxsa yumşaq məşqçisiniz?
- İndiki dövrdə sərtlik işləmir. Müasir nəsil fərqlidir. Fərdi yanaşma vacibdir, xüsusilə qadın kollektivində. Eyni zamanda idmançı rejiminə, qidalanmasına, bərpasına diqqət etməlidir. Məşqçi həm də psixoloq olmalıdır.
- Perspektivli gənc məşqçilərdən kimi qeyd edərdiniz?
- “Ordu”nun baş məşqçisi Cavid Süleymanovu qeyd edərdim. Ona uğurlar arzulayıram. Həmçinin Famil Ağayev, Emin Əbilov, Fərid Cəlalovu vurğulamaq istərdim. Niyə azərbaycanlı mütəxəssislər də xaricdə çalışmasın? Nəticə təcrübə ilə gəlir.
- Məşqçilərin təhsil sistemi nə dərəcədə vacibdir?
- Təcrübəli mütəxəssislərlə işləyərək onların ən yaxşı cəhətlərini öyrənmişəm. Əsas istedad və öyrənmək bacarığıdır. Voleybol ağıllı idmandır. Üç toxunuş və bir neçə saniyə – top artıq qarşı tərəfdədir. Mən pozitiv mühit və sağlam kommunikasiya tərəfdarıyam.
- Məşqçilik karyeranızda məqsədləriniz nələrdir?
- “Turan”ı və Azərbaycanı beynəlxalq arenada təmsil etmək istəyirik. Necə ki, Qurban Qurbanov futbol “Qarabağ”ını Avropada tanıdıb, bizim də məqsədimiz voleybolda “Turan” adını Avropaya tanıtmaqdır. “Challenge Cup”dan başlamağı planlaşdırırıq. Klub rəhbərliyi bizi tam dəstəkləyir.
Həmçinin millidə çalışmaq istəyirəm. Artıq baş məşqçinin köməkçisi kimi dəvət almışam və bu, mənim üçün böyük şərəfdir. Milli komanda üçün işləmək hər mütəxəssisin borcudur. Faiq müəllimə etimada görə təşəkkür edirəm. Bu, mənə ciddi təcrübə qazandıracaq.
