Azərbaycanın voleybol hakimi beynəlxalq oyuna təyinat alıb

17 Fevral 2026 10:00
118
Azərbaycanlı Beynəlxalq dərəcəli hakim Eldar Zülfüqarov CEV Çempionlar Liqasının oyununda baş hakim olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

Avropa Voleybol Konfederasiyası (CEV) tərəfindən təyinat alan Eldar Zülfüqarov bu gün Yunanıstanda qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək “Olympiacos Piraeus” (Yunanıstan) və “Numia Vero Volley Milano” (İtaliya) qarşılaşmasının baş hakimi olacaq.

Matçın ikinci hakimi vəzifəsini isə macarıstanlı Aqnes Batkai-Katona icra edəcək.

