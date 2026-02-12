12 Fevral 2026
AZ

Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 13-cü tura start verilir

Voleybol
Xəbərlər
12 Fevral 2026 09:50
113
Bu gün qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 13-cü tura start verilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

Saat 16:00-da “Azərreyl” ilə “Milli Aviasiya Akademiyası” komandaları üz-üzə gələcək.

Saat 18:00-da start götürəcək növbəti qarşılaşmada isə “DH Volley” kollektivi “Turan”la münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

Hər iki oyun Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutacaq.

Qeyd edək ki, 13-cü tura fevralın 17-də yekun vurulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

