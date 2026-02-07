Qadın və kişilər arasında voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında 13-cü turun oyun cədvəli açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.
Kişilər arasında keçiriləcək qarşılaşmalar fevralın 11-nə təsadüf edəcək. Qadın voleybolçuların oyunları isə fevralın 12-13-də baş tutacaq.
11 fevral
Yüksək Liqa (kişilər) | 13-cü tur
16:00. “Murov Az Terminal” - “Ordu”
18:00. “Xilasedici” - “Azərreyl”
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
17:00. “Gənclər” - “Neftçi”
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi
12 fevral
Yüksək Liqa (qadınlar) | 13-cü tur
16:00. “AZERRAIL” - “Milli Aviasiya Akademiyası”
18:00. “DH Volley” - “Turan”
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
13 fevral
17:00. UNEC - “Murov Az Terminal”
UNEC-in idman zalı