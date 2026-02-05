“Arzum dünya səviyyəli klublara və aparıcı oyunçulara qarşı oynamaqdır” - Dmitri Baranovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO

6 Fevral 2026
"Arzum dünya səviyyəli klublara və aparıcı oyunçulara qarşı oynamaqdır" - Dmitri Baranovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

5 Fevral 2026
“Arzum dünya səviyyəli klublara və aparıcı oyunçulara qarşı oynamaqdır” - Dmitri Baranovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan millisinin voleybolçusu Dmitri Baranov “Deportivo Murano” klubunun heyətində Çili çempionatının gümüş mükafatçısı olub. Bununla belə, mövsüm onun üçün başa çatmayıb - komandanı qarşıda Cənubi Amerika Kuboku gözləyir.

Mərkəz blokçu Cənubi Amerikadakı təəssüratları ilə İdman.Biz-ə müsahibəsində bölüşüb.

- Okeanın o tayındakı karyera mərhələniz kifayət qədər zəngin alınır. Çilidə oynamaq necədir?

- Çempionat ümumilikdə müsbət təəssürat yaratdı. Deyildiyi kimi, hər şərdə bir xeyir var. Uzun müddət liderlik edirdik, lakin final seriyasının ikinci oyununda rəqibimiz “Deportes Linares” mövsümdə bəlkə də ən yaxşı oyununu göstərdi. Komandamız isə təəssüf ki, ilk matçdakı qələbədən sonra bir qədər eniş yaşadı. Nəticədə gümüş medalla kifayətləndik. Bununla belə, ümidsizliyə əsas yoxdur - bu, dəyərli təcrübədir. Daha əvvəl də dediyim kimi, Çili çempionatına digər ölkələrdən daha çox oyunçu cəlb olunmalıdır, federasiya isə səviyyənin yüksəldilməsi üçün klublara bu təşəbbüsləri reallaşdırmaqda kömək etməlidir. Burada rəqabət hələlik kifayət qədər yüksək deyil: ilk 4–6 komanda layiqli görünür, digərlərinə isə heyəti gücləndirmək üçün keyfiyyətli oyunçular çatışmır.

- Liqanın hansı xüsusiyyətlərini qeyd edə bilərsiniz, peşəkar baxımdan özünüz üçün nə götürdünüz?

- Turnirin əsas xüsusiyyətlərindən biri qeyri-adi təqvim idi. Oyunlar hər 3–4 gündən bir keçirilirdi, dörddəbir və yarımfinallar isə hər həftənin şənbə və bazar günləri olmaqla iki gün ərzində oynanılırdı. Bu görüşləri öz meydançamızda keçirirdik, final üçün isə səhər tezdən başqa şəhərə yola düşməli olduq. Çatdıq, nahar etdik, ağır beşsetlik oyun keçirdik, gecələdik və artıq səhər tezdən geri qayıtdıq ki, həmin gün ikinci final matçını oynayaq. Karyeram boyunca ilk dəfə belə formata rast gəldim. Adətən oyunlar arasında fasilələr olur, burada isə iki gün ərzində iki final qarşılaşması keçirməli olduq. Bu, rahat deyildi, komanda həlledici oyunlara xeyli yorğun çıxmışdı.

- Daha hansı qeyri-adi məqamları qeyd edə bilərsiniz?

- Yəqin ki, ilk üç yerin sahiblərinə təxminən bir metr hündürlüyündə nəhəng kubokların təqdim olunması. Digər bir xüsusiyyət isə döşəmənin örtüyüdür – plastikdir. Belə örtüyü Argentinada görmüşdüm, lakin bundan əvvəl başqa heç yerdə rast gəlməmişdim.

- Çempionat başa çatdıqdan sonra planlarınız nələrdir?

- Qarşıda Cənubi Amerika Kubokunda iştirak var. Oyunlar Braziliyanın Kampinas şəhərində keçiriləcək, tarixlər və rəqiblər artıq məlumdur. Meydan sahibləri “Voley Renata” və Argentinanın “San Lorenzo” klubu ilə eyni qrupa düşmüşük. Fevralın 24-də turnirə “Voley Renata”ya qarşı oyunla başlayacağıq. Bu komandada Braziliya millisinin tanınmış oyunçuları - Bruno Rezende və Maurisio Borjes, eləcə də Argentina millisinin üzvü Bruno Lima çıxış edir. Düşünürəm ki, istənilən voleybolçu üçün dünya səviyyəli klublara və aparıcı oyunçulara qarşı oynamaq bir arzudur. Mən yeniyetməlik illərimdən Braziliya millisinin voleybolçularına, xüsusilə mərkəz blokerlər - Lukas Saatkamp və Sidaoya heyran olmuşam.

- Təsəvvür edirəm ki, bu sizi çox ruhlandırır, yəqin həmin anı səbirsizliklə gözləyirsiniz?

- Argentina və Braziliya komandalarına qarşı oynamaq arzumun gerçəkləşməsidir. Bununla yanaşı, təkcə “Deportivo Murano”nu Kubokda layiqincə təmsil etmək yox, həm də fərdi olaraq özümü göstərmək vacibdir. Turnirdən sonra səni unutmamaları, təhlükəli mərkəz bloker kimi xatırlamaları üçün. Məqsədim 100 faiz gücümlə oynamaq, komandaya kömək etmək və çempionatın final mərhələsinə yüksəlməyə çalışmaqdır.

