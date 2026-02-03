5 Fevral 2026
Azərbaycan Yüksək Liqasında 12-ci tura start verilib - YENİLƏNİB

3 Fevral 2026 22:31
Azərbaycan Yüksək Liqasında 12-ci tura start verilib

Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 12-ci tura start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Azərreyl” “Gənclər” komandası ilə qarşılaşıb.

Görüş “Azərreyl”in qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:0 (25:15, 25:16, 25:13).

Turnir vəziyyəti: “Ordu” və “Xiləsədici” – hərəyə 25 xal, “Neftçi” – 23, “Azərreyl” – 15, “Murov Az Terminal” – 14, “Gənclər” – 0.

