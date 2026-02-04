Yüksək Liqa: “Neftçi” “Murov Az Terminal”ı, “Xilasedici” “Ordu”nu məğlub edib - YENİLƏNİB

Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında 12-ci tura yekun vurulub.
İdman.Biz xəbər verir ki, turun son oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.
“Neftçi” “Murov Az Terminal”ı 3:0 (25:21, 25:22, 25:21), “Xilasedici” “Ordu”nu 3:0 hesabı ilə məğlub edib.
Hər iki matç Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçirilib.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında “Azərreyl” “Gənclər” komandasına 3:0 (25:15, 25:16, 25:13 hesabı ilə qalib gəlib.
