14 Fevral 2026
AZ

Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların proqramı açıqlanıb

Voleybol
Xəbərlər
14 Fevral 2026 15:40
106
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların proqramı açıqlanıb

Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların cədvəli bəlli olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, oyunlar fevralın 17-dən 20-nə qədər keçiriləcək.

Azərbaycan Yüksək Liqası
Qadınlar
13-cü tur
17 fevral
14:00. “Gəncə” - “Gənclər”
Gəncə İdman Sarayı

Kişilər
14-cü tur
16:00. “Murov Az Terminal” - “Gənclər”
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi

18 fevral
16:00. “Ordu” - “Azərreyl”
18:00. “Neftçi” - “Xilasedici”
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

Qadınlar
14-cü tur
19 fevral
16:00. “Gənclər” - “DH Volley”
18:00. “Azərreyl” - “Abşeron”
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

20 fevral
14:00. “Turan” - UNEC
Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi

17:00. “Murov Az Terminal” - “Milli Aviasiya Akademiyası”
“Murov Az Terminal”ın idman zalı

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Yüksək Liqası: UNEC “Murov Az Terminal”a qalib gəlib
13 Fevral 19:23
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: UNEC “Murov Az Terminal”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

13-cü tura fevralın 17-də yekun vurulacaq
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 13-cü tura start verilib
12 Fevral 20:57
Voleybol

Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 13-cü tura start verilib - YENİLƏNİB

13-cü tura fevralın 17-də yekun vurulacaq
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 13-cü turun matçları baş tutub
11 Fevral 20:48
Voleybol

Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 13-cü turun matçları baş tutub - YENİLƏNİB

Hər iki oyun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək
“Çempionatımız orta səviyyəli Avropa liqalarından geri qalmır” - Roman Qurskinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
11 Fevral 13:29
Voleybol

“Çempionatımız orta səviyyəli Avropa liqalarından geri qalmır” - Roman Qurskinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan millisinin voleybolçusu ölkə çempionatı və yığmanın perspektivlərindən danışıb
Voleybolun 131 yaşı tamam olur: Oyun necə yarandı, qaydalar necə dəyişdi və Azərbaycan niyə yenidən diqqət mərkəzindədir – İDMAN.BİZ-in İCMALI
9 Fevral 16:43
Voleybol

Voleybolun 131 yaşı tamam olur: Oyun necə yarandı, qaydalar necə dəyişdi və Azərbaycan niyə yenidən diqqət mərkəzindədir – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Vilyam Morqanın banisi olduğu oyunundan 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatına qədər bir əsrdən çox davam edən yol
Qadın və kişilər arasında voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında 13-cü turun oyun cədvəli açıqlanıb
7 Fevral 15:20
Voleybol

Qadın və kişilər arasında voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında 13-cü turun oyun cədvəli açıqlanıb

Kişilər arasında keçiriləcək qarşılaşmalar fevralın 11-nə təsadüf edəcək

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər
12 Fevral 05:06
Dünya futbolu

“Napoli”nin baş məşqçisi hakimi təhqir etdiyinə görə diskvalifikasiya oluna bilər

Konte günahını boynuna almasa, bir oyunluq cəza ilə üzləşə bilər.
“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO
07:05
Dünya futbolu

“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO

34 yaşlı müdafiəçi 2013-cü ildən bəri “Real Madrid”də çıxış edir
Enrike: “Hamı düşünür ki, futbolçular çox pul qazandıqları üçün həyatdan zövq ala bilərlər”
13 Fevral 08:06
Dünya futbolu

Enrike: “Hamı düşünür ki, futbolçular çox pul qazandıqları üçün həyatdan zövq ala bilərlər”

Baş məşqçinin fikrincə, həyatda zövqdən daha vacib şeylər var