Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların proqramı açıqlanıb

Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların cədvəli bəlli olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, oyunlar fevralın 17-dən 20-nə qədər keçiriləcək.
Azərbaycan Yüksək Liqası
Qadınlar
13-cü tur
17 fevral
14:00. “Gəncə” - “Gənclər”
Gəncə İdman Sarayı
Kişilər
14-cü tur
16:00. “Murov Az Terminal” - “Gənclər”
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi
18 fevral
16:00. “Ordu” - “Azərreyl”
18:00. “Neftçi” - “Xilasedici”
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
Qadınlar
14-cü tur
19 fevral
16:00. “Gənclər” - “DH Volley”
18:00. “Azərreyl” - “Abşeron”
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
20 fevral
14:00. “Turan” - UNEC
Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi
17:00. “Murov Az Terminal” - “Milli Aviasiya Akademiyası”
“Murov Az Terminal”ın idman zalı