16 Fevral 2026
AZ

AVF yeniyetmə və gənc oğlan voleybolçular üçün seleksiyaya başlayıb - FOTO

Voleybol
Xəbərlər
16 Fevral 2026 12:51
81
AVF yeniyetmə və gənc oğlan voleybolçular üçün seleksiyaya başlayıb - FOTO

Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) tərəfindən yeniyetmə və gənc oğlan voleybolçuların seleksiya prosesi başlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, “Seçim günü” çərçivəsində fevralın 14-15-də Sumqayıt Regional Voleybol Klubu və Şərqi Zəngəzur Regional Voleybol Klubu nəzdində fəaliyyət göstərən komandalarda seçimlər aparılıb.

Burada 2012 və 2013-cü il təvəllüdlü voleybolçuların fiziki hazırlıq səviyyəsi və texniki-taktiki bacarıqları gənc oğlanlardan ibarət milli komandaların baş məşqçisi Cahangir Seyed Abbasi tərəfindən qiymətləndirilib.

Seçilən perspektivli idmançılar müvafiq yaş qrupları üzrə yığmalara cəlb olunacaqlar.

Qeyd edək ki, seleksiya prosesi mərhələli şəkildə davam etdiriləcək. Növbəti “Seçim günü” fevralın 21-də Bakı Regional Voleybol Klubunun bazasında təşkil olunacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların proqramı açıqlanıb
14 Fevral 15:40
Voleybol

Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqalarında növbəti həftə keçiriləcək oyunların proqramı açıqlanıb

Oyunlar fevralın 17-dən 20-nə qədər keçiriləcək
Azərbaycan Yüksək Liqası: UNEC “Murov Az Terminal”a qalib gəlib
13 Fevral 19:23
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: UNEC “Murov Az Terminal”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

13-cü tura fevralın 17-də yekun vurulacaq
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 13-cü tura start verilib
12 Fevral 20:57
Voleybol

Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 13-cü tura start verilib - YENİLƏNİB

13-cü tura fevralın 17-də yekun vurulacaq
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 13-cü turun matçları baş tutub
11 Fevral 20:48
Voleybol

Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 13-cü turun matçları baş tutub - YENİLƏNİB

Hər iki oyun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək
“Çempionatımız orta səviyyəli Avropa liqalarından geri qalmır” - Roman Qurskinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
11 Fevral 13:29
Voleybol

“Çempionatımız orta səviyyəli Avropa liqalarından geri qalmır” - Roman Qurskinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan millisinin voleybolçusu ölkə çempionatı və yığmanın perspektivlərindən danışıb
Voleybolun 131 yaşı tamam olur: Oyun necə yarandı, qaydalar necə dəyişdi və Azərbaycan niyə yenidən diqqət mərkəzindədir – İDMAN.BİZ-in İCMALI
9 Fevral 16:43
Voleybol

Voleybolun 131 yaşı tamam olur: Oyun necə yarandı, qaydalar necə dəyişdi və Azərbaycan niyə yenidən diqqət mərkəzindədir – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Vilyam Morqanın banisi olduğu oyunundan 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatına qədər bir əsrdən çox davam edən yol

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu