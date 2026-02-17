20 Fevral 2026
AZ

Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti matçları keçirilib - YENİLƏNİB

Voleybol
Xəbərlər
17 Fevral 2026 17:52
157
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti matçları keçirilib - YENİLƏNİB

Volyebol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilib

İdman.Biz xəbər verir ki, kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında 14-cü tura start verilib.

Turun açılış günündə “Murov Az Terminal” və “Gənclər” komandaları qarşılaşıblar. Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən görüşdə “Murov Az Terminal” rəqibinə şans verməyərək 3:0 (25:16, 25:14, 25:14) hesabı ilə qalib gəlib.

Qadınların mübarizəsində isə 13-cü turun oyunları başa çatıb. Son qarşılaşmada “Gəncə” komandası “Gənclər” üzərində inamlı qələbə qazanıb – 3:0 (25:10, 25:10, 25:9).

09:21

Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Murov Az Terminal” “Gənclər” ilə qarşılaşacaq.

Görüş Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində, saat 16:00-da baş tutacaq.

Qadın voleybolçular arasında isə 13-cü turun son oyunu keçiriləcək. “Gəncə” doğma meydanda “Gənclər” komandasını qəbul edəcək.

Bu qarşılaşma Gəncə İdman Sarayında, saat 14:00-da başlayacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura start verilib
19 Fevral 21:18
Voleybol

Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura start verilib - YENİLƏNİB

Hər iki matç Azərbaycan Voleybol Federasiyasiyasının idman zalında təşkil edilib
Azərbaycan Voleybol Federasiyası ilə MÜTDA arasında əməkdaşlıq görüşü keçirilib
19 Fevral 14:40
Voleybol

Azərbaycan Voleybol Federasiyası ilə MÜTDA arasında əməkdaşlıq görüşü keçirilib

Şagirdlər üçün yeni imkanlar yaradılır
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura yekun vurulub
18 Fevral 22:25
Voleybol

Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura yekun vurulub - YENİLƏNİB

Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunub
“Biz “Turan” voleybol klubunun Avropada “Qarabağ” qədər tanınmasını istəyirik” - Ziya Rəcəbovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO
18 Fevral 17:16
Voleybol

“Biz “Turan” voleybol klubunun Avropada “Qarabağ” qədər tanınmasını istəyirik” - Ziya Rəcəbovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Qadınlardan ibarət “Turan” voleybol klubunun baş məşqçisi qarşıda dayanan böyük məqədlərdən danışıb

Azərbaycanın voleybol hakimi beynəlxalq oyuna təyinat alıb
17 Fevral 10:00
Voleybol

Azərbaycanın voleybol hakimi beynəlxalq oyuna təyinat alıb

Matçın ikinci hakimi vəzifəsini isə macarıstanlı Aqnes Batkai-Katona icra edəcək
AVF yeniyetmə və gənc oğlan voleybolçular üçün seleksiyaya başlayıb - FOTO
16 Fevral 12:51
Voleybol

AVF yeniyetmə və gənc oğlan voleybolçular üçün seleksiyaya başlayıb - FOTO

Seçilən perspektivli idmançılar müvafiq yaş qrupları üzrə yığmalara cəlb olunacaqlar

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub