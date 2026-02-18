Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura yekun vurulub - YENİLƏNİB

Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura iki oyunla yekun vurulub.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Azərreyl”lə qarşılaşan “Ordu” 3:2 (22:25, 26:28, 25:20, 25:21, 15:11) hesablı qələbə qazanıb.
“Xilasedici” isə “Neftçi”dən 3:0 (25:23, 25:18, 25:21) hesabı ilə üstün olub.
Hər iki qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunub.
09:37
Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura iki matçla yekun vurulacaq.
İdman.biz xəbər verir ki, saat 16:00-da “Ordu” “Azərreyl” ilə qarşılaşacaq.
“Neftçi” - “Xilasedici” görüşü isə saat 19:00-da baş tutacaq.
Hər iki görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil olunacaq.