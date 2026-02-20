Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-ci tura yekun vurulub - YENİLƏNİB

Voleybol üzrə qadınlar arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura yekun vurulub.
İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk matçında “Turan” Tovuzda UNEC kollektivini 3:0 (25:10, 25:18, 25:14) hesabı ilə üstələyib.
Ardınca isə “Murov Az Terminal” “Milli Aviasiya Akademiyası” komandasını 3:2 (22:25, 22:25, 26:24, 25:20, 15:10) hesabı ilə məğlub edib.
Qeyd edək ki, turun dünən baş tutan görüşlərində “DH Volley” “Gənclər”ə 3:0, “Abşeron” isə “Azərreyl”ə 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.
10:59
Bu gün voleybol üzrə qadınlar arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura yekun vurulacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, iki qarşılaşma keçiriləcək.
Günün açılış qarşılaşması Tovuz şəhərində baş tutacaq. “Turan” və UNEC komandaları saat 14:00-da Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində üz-üzə gələcəklər.
Digər görüş isə saat 17:00-a planlaşdırılıb. “Murov Az Terminal” və “Milli Aviasiya Akademiyası” kollektivləri “Murov Az Terminal”ın idman zalında münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər.