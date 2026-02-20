21 Fevral 2026
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-ci tura yekun vurulub - YENİLƏNİB

20 Fevral 2026 20:45
Voleybol üzrə qadınlar arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura yekun vurulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, günün ilk matçında “Turan” Tovuzda UNEC kollektivini 3:0 (25:10, 25:18, 25:14) hesabı ilə üstələyib.

Ardınca isə “Murov Az Terminal” “Milli Aviasiya Akademiyası” komandasını 3:2 (22:25, 22:25, 26:24, 25:20, 15:10) hesabı ilə məğlub edib.

Qeyd edək ki, turun dünən baş tutan görüşlərində “DH Volley” “Gənclər”ə 3:0, “Abşeron” isə “Azərreyl”ə 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

İdman.Biz
