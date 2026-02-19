Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura start verilib - YENİLƏNİB

Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 14-cü tura start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki görüş keçirilib.
Günün ilk oyununda “DH Volley” “Gənclər”i 3:0 (25:10, 25:11, 25:10) hesabı ilə məğlub edib. Daha sonra “Abşeron” “Azərreyl”ə qalib gəlib - 3:2 (19:25, 22:25, 25:11, 25:23, 16:14).
Hər iki oyun Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunub.
