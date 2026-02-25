25 Fevral 2026
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci tur baş tutacaq

25 Fevral 2026 09:44
Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci tur baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə iki görüş keçiriləcək.

Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində növbəti qarşılaşma çərçivəsində “Gənclər” komandası “Ordu” ilə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

Digər oyun isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında keçiriləcək. Burada “Azərreyl” kollektivi “Neftçi” ilə üz-üzə gələcək.

Hər iki matçın start fiti saat 17:00-da səslənəcək.

Qeyd edək ki, 15-ci tura fevralın 28-də yekun vurulacaq.

