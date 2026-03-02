2 Mart 2026
AZ

Yeniyetmə və gənc oğlanlardan ibarət voleybolçular arasında seçim prosesi təşkil olunub

Voleybol
Xəbərlər
2 Mart 2026 12:09
75
Yeniyetmə və gənc oğlanlardan ibarət voleybolçular arasında seçim prosesi təşkil olunub

“Seçim günü” çərçivəsində Şəki Olimpiya İdman Kompleksində yeniyetmə və gənc oğlanlardan ibarət voleybolçular arasında seçim prosesi təşkil olunub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, seçimlər yeniyetmə və gənc oğlanlardan ibarət milli komandanın baş məşqçisi Cahangir Seyed Abbasi tərəfindən aparılıb.

Seçimlərdə Oğuz, Gəncə RVK və Tovuz VK komandalarının idmançıları iştirak ediblər. Ümumilikdə 64 idmançı seçim mərhələsinə qatılıb.

Məşqçi heyəti tərəfindən iştirakçıların fiziki hazırlıq səviyyəsi, texniki-taktiki bacarıqları və oyun intizamı qiymətləndirilib. Müəyyən edilmiş kriteriyalara cavab verən idmançılar qeydə alınaraq növbəti mərhələyə uyğun namizədlər siyahısına daxil ediliblər.

Qeyd edək ki, seçim prosesinin davamı olaraq növbəti seçimlərin Naxçıvanda keçirilməsi planlaşdırılır. Seçim turları regionlarda perspektivli idmançıların aşkar olunması və milli komandaların heyətinin formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İranda heç kimlə əlaqə saxlaya bilmirəm, narahatam” - Cahangir Seyid-Abbasinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
1 Mart 12:00
Voleybol

“İranda heç kimlə əlaqə saxlaya bilmirəm, narahatam” - Cahangir Seyid-Abbasinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Voleybol mütəxəssisi qonşu ölkədəki gərgin vəziyyət və ailəsi ilə bağlı yaranan çətinliklərdən danışıb
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci tura yekun vurulub
28 Fevral 20:41
Voleybol

Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci tura yekun vurulub - YENİLƏNİB

“Murov Az Terminal” “Xilasedici”yə 3:2 hesabı ilə qalib gəlib
Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci turun daha iki matçı keçirilib
27 Fevral 19:30
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqasında 15-ci turun daha iki matçı keçirilib - YENİLƏNİB

Hər iki görüş saat 17:00-da start götürüb
“Bakıda mənə özüm olmaq imkanı verirlər” - “DH Volley” legionerinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
27 Fevral 17:11
Voleybol

“Bakıda mənə özüm olmaq imkanı verirlər” - “DH Volley” legionerinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

İtaliyalı idmançı paytaxtımızı və Azərbaycan mətbəxini xüsusi vurğulayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Abşeron” və “DH Volley” qələbə qazanıblar
26 Fevral 20:44
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Abşeron” və “DH Volley” qələbə qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

15-ci tura fevralın 27-də yekun vurulacaq
Bakıda voleybol üzrə birinci və ikinci dərəcəli məşqçi kursları baş tutacaq
26 Fevral 16:19
Voleybol

Bakıda voleybol üzrə birinci və ikinci dərəcəli məşqçi kursları baş tutacaq

Sertifikat qazananlar çempionatlarda çalışa biləcək

Ən çox oxunanlar

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 18:50
Cüdo

Daşkənddə möhtəşəm sonluq: Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə”ni dörd qızıl medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Kənan Nəsibov finalda yerli ulduzu məğlub edərək çempion olub
Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB
1 Mart 23:07
Güləş

Tiranada Azərbaycan finalı: Nihat Məmmədli reytinq turnirinin çempionu oldu - YENİLƏNİB

60 kq çəki dərəcəsində qızıl və gümüş medalları güləşçilərimiz qazanıblar
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
27 Fevral 16:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Gəncə təmsilçisi ilk hissədə vurduğu qollarla oyunun taleyini həll etdi
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 Mart 21:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” geridönüş edərək məğlubiyyətdən xilas oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” 46 xalla turnir cədvəlində lider "Sabah"dan bir pillə gedirədir