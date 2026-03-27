“Azərbaycana sonsuz minnətdaram” - Kseniya Levkovskanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO

Azərbaycan millisinin sabiq triatlonçusu Kseniya Levkovska aktiv idmançı və məşqçi karyerasını paralel şəkildə davam etdirir. Triatlonçu səkkiz il ərzində Azərbaycan millisinin şərəfini qoruyub, Avropa kuboklarında fərqlənib və Olimpiya lisenziyası uğrunda mübarizə aparıb.
Hazırda bəzi yarışlarda o, həyat yoldaşı - üçqat Olimpiya iştirakçısı, Rio-de-Janeyro Olimpiadasında Azərbaycanı təmsil etmiş və Bakıda keçirilən Avropa Oyunlarında ölkəmizə bürünc medal qazandırmış Rostislav Pevtsov ilə birlikdə çıxış edir.
İdman.Biz-ə müsahibəsində K.Levkovska Avstraliyanın Busselton şəhərində keçirilən “Ironman” turniri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb. O, bu yarışa Pevtsovla birlikdə qatılıb:
“Avstraliya - bu, gözəl bir səyahətdir! Mən həyat yoldaşım Rostislavla hədsiz qürur duyuram. Avqustda aldığı çox ciddi zədədən və uzun, çətin bərpa prosesindən sonra o, ilk tam “Ironman” yarışını başa vurdu. Bu, emosional və psixoloji baxımdan çox çətin bir yol idi, xüsusilə də İspaniyanın Marbelya şəhərində keçirilən uğursuz yarışdan sonra, burada zədənin və kifayət qədər hazırlığın olmamasının təsirləri hələ də hiss olunurdu. Mən heç vaxt şübhə etməmişəm ki, Rostislav “Ironman” yarışını uğurlu başa vuracaq. Amma, səmimi desəm, biz Busseltonda belə təsirli nəticə - 7:49 gözləmirdik. O, həqiqətən də layiqli nəticə göstərdi”.
Kseniya etiraf edib ki, yarışı diqqətlə izləyib və Ironman-da iştirak etmək istəyi daha da güclənib:
“Bəlkə gələn il. Bəlkə də məhz burada, Busseltonda. Turnirdən sonra Qərbi Avstraliyanın bəzi məşhur təbiət məkanlarını araşdırmaq üçün bir neçə günümüz oldu. Bu kənd yerləri məni tamamilə heyrətləndirdi – onun səssizliyi, hər yerdə vəhşi təbiət, inanılmaz təmizlik və toxunulmamış təbiət. Bu, əvvəllər olduğum böyük şəhərlərə heç bənzəmir. Bu, möhtəşəm bir ölkədir – ziddiyyətli mənzərələrlə, heyrətamiz insanlarla, möhtəşəm mətbəxlə və səyahət və kəşf üçün sonsuz imkanlarla doludur. Biz böyük bir arzu ilə ayrıldıq – bir gün geri qayıtmaq, kemper icarəyə götürmək və Avstraliyanı geniş şəkildə gəzmək. Səmimi qəlbdən ümid edirəm ki, bu baş verəcək”.
Levkovska bildirib ki, Azərbaycan millisində çıxış etdiyi dövrü minnətdarlıqla xatırlayır:
“Səkkiz il ərzində dünya idman arenasında Azərbaycanı təmsil etdim. 2021-ci ildə idman karyeramın böyük bir mərhələsi başa çatdı. Arxada 100-dən çox yarış, qaçış, üzgüçülük və velosipedlə on minlərlə kilometr qaldı. Bu, gözəl bir dövr idi və mən göstərilən etimada və dəstəyə görə ölkəyə və insanlara sonsuz minnətdaram”, – deyə ukraynalı idmançı vurğulayıb.
O, olimpiya triatlonunda da çıxışını davam etdirir. Ötən ilin sonunda Taylandda keçirilən “Triathlon Laguna Phuket” turnirində iştirak edib:
“Bu, həqiqətən unikal və həyəcanverici yarışdır. Siz 1 300 metr dənizdə üzgüçülüklə başlayırsınız, sonra daha 500 metr şirin su laqunasında üzürsünüz -- və burada duzlu suda üzməyin nə qədər asan olduğunu dərhal hiss edirsiniz. Bundan sonra dinamik və maraqlı velosiped marşrutu gəlir: şəhərdən keçir, şəhərdən kənara çıxır, sonda 25%-lik meyillərə çatan qalxmalar silsiləsi ilə 50 kilometrlik böyük bir dövrə var – bu məşhur “xüsusi məqam” yarışı daha da maraqlı edir. Ardınca isə gözəl qolf sahələri boyunca 12 km qaçış gəlir ki, bu da qaçışı daha xoş edir. Bütün bunlar inanılmaz dərəcədə isti, mehriban və qonaqpərvər atmosferdə baş verir.
Nəticəmə gəlincə… Bəli, bu dəfə fəxri kürsüyə qalxa bilmədim. Amma yarış yenə də çox yaxşı keçdi: vaxtımı 4 dəqiqə yaxşılaşdırdım və buna səmimi qəlbdən sevinirəm və qürur duyuram. Çünki bu, mənim üçün sübutdur ki, məşqlərə az vaxt ayıra bildiyin halda belə yaxşı nəticə göstərmək mümkündür. Uğurun açarı diqqəti qorumaq, gücü düzgün bölüşdürmək və hər məşq saatından maksimum səmərə ilə istifadə etməkdir”, - deyə Levkovskaya bildirib.
İdmançı əlavə edib ki, hazırlıqlarını davam etdirir və eyni zamanda məşqçilik fəaliyyəti ilə də aktiv məşğuldur. May ayında İspaniyanın Lansarote adasında triatlon üzrə böyük təlim düşərgəsinin keçirilməsi planlaşdırılır.