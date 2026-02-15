15 Fevral 2026
AZ

Millimiz Misirdən medalla qayıdır - FOTO

Triatlon
Xəbərlər
15 Fevral 2026 10:53
45
Misirdə keçirilən Afrika Duatlon Kuboku yarışlarında Azərbaycan millisinin üzvləri uğurlu nəticələrlə yadda qalıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, Misirdə təşkil olunan Afrika Duatlon Kubokunda elit kateqoriyada çıxış edən Leyla Abduləzizova yarışı fəxri kürsünün 3-cü pilləsində başa vurub. Millinin digər üzvü Toğrul Məmmədli finişə dördüncü, Milanə Xəlilova isə beşinci çatıb.

Afrika Kuboku proqramı çərçivəsində Əli Rzazadə də elit kateqoriyada ölkəmizi təmsil edib. O, Afrika Triatlon Kubokunda yarışın ən gənc iştirakçısı olmasına baxmayaraq məsafəni uğurla tamamlayıb və layiqli nəticə göstərib.

Afrika Aquatlon Kubokunda isə Rzazadə yarışı yeddinci pillədə bitirib.

Beləliklə, milli komanda Afrikada həm medal, həm də yüksək yerlərlə yadda qalan çıxış sərgiləyib.

İdman.Biz
