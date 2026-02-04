5 Fevral 2026
AZ

Azərbaycan federasiyaları əməkdaşlıq üçün Memorandum imzalayıb - FOTO

Üzgüçülük
Xəbərlər
4 Fevral 2026 15:22
109
Azərbaycan federasiyaları əməkdaşlıq üçün Memorandum imzalayıb - FOTO

Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası (ASF) və Azərbaycan Triatlon Federasiyası (ATF) arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, federasiyalar ölkədə su idman növlərinin inkişafı üçün birlikdə çalışacaqlar.

Əməkdaşlıq çərçivəsində birgə yarışların keçirilməsi, eləcə də üzməyə marağı olan potensiallı gənclərin üzgüçülük və triatlona cəlb edilməsi nəzərdə tutulub.

Eyni zamanda, sözügedən idman növləri ilə məşğul olmaq üçün əlçatan və sağlam mühitin formalaşdırılmasına dəstək göstəriləcək. İdmançıların bacarıqlarının artırılması məqsədilə yerli və beynəlxalq ekspertlərin təlim-məşq prosesinə cəlb olunması da prioritet istiqamətlərdən biri olacaq.

Memorandumu ASF-nin baş katibi Oqtay Atayev və ATF-nin baş katibi Seymur Hüseyinov imzalayıblar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Oğlu finişə az qalmış ölən ana Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsini məhkəməyə verib
25 Yanvar 15:20
Üzgüçülük

Oğlu finişə az qalmış ölən ana Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsini məhkəməyə verib

İstanbul boğazında itkin düşən rusiyalı üzgüçünün anası danışdı
Jalə Əhmədova ASF-nin yeni vitse-prezidenti seçilib
23 Yanvar 23:34
Üzgüçülük

Jalə Əhmədova ASF-nin yeni vitse-prezidenti seçilib - FOTO

Hazırda federasiyanın 4 vitse-prezidenti var
Suya tullanma üzrə yeniyetmələrdən ibarət millinin heyəti yenilənib
23 Yanvar 16:14
Üzgüçülük

Suya tullanma üzrə yeniyetmələrdən ibarət millinin heyəti yenilənib

Yığmaya yeni idmançılar dəvət olunub
Svyeçnikovun geyimi tanındı, amma şübhə qalır
21 Yanvar 16:49
Üzgüçülük

Svyeçnikovun geyimi tanındı, amma şübhə qalır

İdmançının yaxını tapılan cəsədin ona məxsus olduğunu 99 faiz ehtimalla təsdiqləyir, DNT nəticəsi gözlənilir
Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: “Bizim üçün hazırda əsas medal sayı deyil” - MÜSAHİBƏ
19 Yanvar 17:37
Üzgüçülük

Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti: “Bizim üçün hazırda əsas medal sayı deyil” - MÜSAHİBƏ

O, geridə qalan 2025-ci ilin yekunlarından və cari 2026-cı ilə dair planlardan bəhs edib
“Yaxşı idmançı olub pis insan olmaq mümkün deyil” - Pyer Lafontenin İDMAN.BİZ-Ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
17 Yanvar 10:40
Üzgüçülük

“Yaxşı idmançı olub pis insan olmaq mümkün deyil” - Pyer Lafontenin İDMAN.BİZ-Ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının idman direktoru Pyer Lafontenlə müsahibə

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq